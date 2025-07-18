TİP Milletvekili Sera Kadıgil, Enerji ve Maden Düzenlemelerini Eleştirdi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Kadıgil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, söz konusu kanun teklifinin kabul edilmesini istemeyen kadınların 3 gündür açlık grevinde olduğunu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş veya AK Parti'li bir milletvekili ile görüşmeyi beklediğini belirtti.

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştiren Kadıgil, zeytinliklerin sökülerek yerine maden şirketlerinin yerleştirileceğini ileri sürdü.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında Meclis'te kurulacak komisyona ilişkin bugün siyasi partilerin temsilcilerini kabul ettiğini anımsatan Kadıgil, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın da bugün Kurtulmuş ile görüştüğünü söyledi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına ilişkin iddialara da değinen Kadıgil, "Saat 11.58'de sayısal bölüm devam ederken bu sorular yayınlandı mı? Eğer yayınlandıysa bu durum sınav güvenliğini sıkıntıya sokar mı?" diye sordu.