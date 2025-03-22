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TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale ve Antalya'da partisinden çok sayıda kişinin sabah saatlerinde gözaltına alındığını söyledi. Baş, "Avukatlarımız yakından takip ediyor" dedi.

İBB'ye yönelik "Yolsuzluk" ve "Terör" soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından yurt genelinde başlayan protestolar sürüyor. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale ve Antalya'da partisinden çok sayıda kişinin sabah saatlerinde gözaltına alındığını açıkladı.

"BU GİRİŞİMLER BİZE TEK BİR GERİ ADIM BİLE ATTIRAMAZ"

Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Baş, "Antalya'da MYK üyemiz Yunus Başaran, İl Başkanımız Enes Keskin ve İl Yönetim Kurulu üyelerimizin de aralarında olduğu arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı. İzmir'de PM üyemiz Orhan Kiper ve öğrenci yoldaşlarımız gözaltında. Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale'de de ev baskınları yapıldığını biliyoruz. Avukatlarımız yakından takip ediyor. Halkın iradesini kırmaya dönük bu girişimler bize tek bir geri adım bile attıramaz, ancak bu yapılanın da zulüm olduğu bilinsin. Direnmeye, doğru bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı

TİP MYK üyesi Yunus Başaran ise sosyal medya hesabından, "Gözaltına alınıyoruz. Karanlığa teslim olmayacağız" ifadeleriyle paylaşım yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıcanQmen:

herkeste bir deniz gezmiş ahmet kaya ağzıyla yorumlar..bu ne lan..kahraman mısınız ? ne mal olduğunuzu millet biliyor.işiniz gücünü provakasyon..kimse kimseyi durduk yerde yatağından kaldırıp karakola götürmez dostum.

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