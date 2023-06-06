TİP, Can Atalay için eylem yaptı: 'Artık bu hukuksuzluğa bir son verin'

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay Milletvekili seçilmesine karşın tahliye edilmeyen Can Atalay için Türkiye'nin pek çok noktasında eş zamanlı eylem yaptı. TİP Ankara İl Başkanlığı önünde bir araya gelenler partililer, 'Artık bu hukuksuzluğa bir son verin. Yetkinizi aldığınız yasaları uygulayın. Can Atalay'ın seçilmiş bir milletvekili olarak yasama faaliyetlerine katılmasının önündeki engellerin kaldırılmasını, T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altında olan seçme ve seçilme hakkının derhal yerine getirilmesini bekliyoruz' dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay Milletvekili seçilmesine karşın tahliye edilmeyen Can Atalay için Türkiye'nin pek çok noktasında eş zamanlı eylem yaptı. TİP Ankara İl Başkanlığı önünde bir araya gelenler partililer, "Artık bu hukuksuzluğa bir son verin. Yetkinizi aldığınız yasaları uygulayın. Can Atalay'ın seçilmiş bir milletvekili olarak yasama faaliyetlerine katılmasının önündeki engellerin kaldırılmasını, T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altında olan seçme ve seçilme hakkının derhal yerine getirilmesini bekliyoruz" dedi.

TİP, Hatay Milletvekili seçilen Gezi Parkı davası tutuklusu Can Atalay için Ankara İl Başkanlığı önünde eylem yaptı. TİP Ankara İl Binası önünde bir araya gelen partililer, "Hatay halkı yalnız değildir", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "Can'la başla direneceğiz" sloganları attı.

"AVUKATLARIN YARGITAYA YAPTIĞI BAŞVURU YANITSIZ BIRAKILDI"

TİP Ankara İl Sözcüsü Zeki Avcı, şunları kaydetti:

"Yargıtay'da dava süreci devam ederken hukuksuzca cezaevinde tutulan Avukat Can Atalay 14 Mayıs Milletvekilli Seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçildi. Seçim sonuçlarının kesinleşmesini takiben Can Atalay avukatları aracılığıyla milletvekili mazbatasını aldı ve geçen cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak kaydı yapıldı. Ancak seçilmiş vekilimiz, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde esir tutulduğu için henüz milletvekili yeminini edemedi ve görevine başlayamadı. Can Atalay'ın tahliye edilmesi için avukatlarının Yargıtay'a yaptığı başvuru günlerdir yanıtsız bırakıldı ve yoldaşımız hala cezaevinde tutuluyor.

"YARGITAY ANAYASANIN EMRETTİĞİ HÜKMÜ UYGULAMAMAKTA ISRAR ETMEKTEDİR"

Yaşanan durum her anlamda Anayasa'ya aykırıdır ve Yargıtay, Anayasa'nın emrettiği hükmü uygulamamakta ısrar etmektedir. Seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tutukluluk halinin devamı hukukuna aykırı bir şekilde, kişi hürriyeti ve güvenliğinin engellenmesi ve aynı zamanda seçmenlerin temsil edilme haklarının ihlali anlamına gelmektedir. Çünkü Anayasa'nın 83.Maddesi'nde aynen şöyle yazmaktadır: 'Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamazsorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.'

Anlamı apaçık olan Anayasa hükmü ortadayken buradan başta Yargıtay savcıları olmak üzere yetkililere soruyoruz;

-Seçilmesinin üstünden 3 hafta geçmesine rağmen Can Atalay neden hala serbest bırakılmadı?

-Can Atalay neden Meclis'te yemin edip görevine başlayamadı?

-Can Atalay ne zaman Hatay'a ulaşıp enkaza çevrilmiş olan şehrin imarı için yurttaşla beraber çalışmalarına başlayabilecek?

-Can Atalay'ın, Hatay'ı ve tüm ülkeyi enkaz altında bırakanların suçlarını yüzlerine vurmasından mı korkuyorsunuz?

-Milli iradenin yerine gelmesini engellemenin yani milletin seçtiği vekil sanki seçilmemiş gibi davranmanın, bir suç olduğunu bilmiyor musunuz?

"CAN ATALAY'A ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ"

Bu sorularımızla, Anayasal kurumları Anayasa'ya uymaya bir kez daha davet ediyoruz. Artık bu hukuksuzluğa bir son verin. Yetkinizi aldığınız yasaları uygulayın. Can Atalay'ın seçilmiş bir milletvekili olarak yasama faaliyetlerine katılmasının önündeki engellerin kaldırılmasını, T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altında olan seçme ve seçilme hakkının derhal yerine getirilmesini bekliyoruz. Saray'dan talimat beklediğiniz her gün Anayasa'yı çiğnemeye devam ettiğiniz bir gün olarak kaydediliyor halkın defterine bunu unutmayın. Çünkü biz sizin kanun dışı keyfi uygulamalarınızı asla unutmayacağız. Haksız, hukuksuz bir şekilde tutuklanarak özgürlüğü elinden alınan tüm arkadaşlarımız için mücadeleye devam edecek, adaleti mutlaka bu topraklara getireceğiz. Halkın iradesine saygı istiyoruz. Hukuka, adalete saygı istiyoruz. Hatay halkının iradesine saygı istiyoruz. Can Atalay'a özgürlük istiyoruz."