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Terörsüz Türkiye Teklifi TBMM'de Görüşülüyor

Terörsüz Türkiye Teklifi TBMM'de Görüşülüyor
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Terörsüz Türkiye yasa teklifi TBMM genel Kurulu’nda görüşülecek.

Terörsüz Türkiye yasa teklifi TBMM genel Kurulu'nda görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi Kanun Teklifi görüşmeleri için toplandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu TBMM Genel Kurulu'nda hazır bulundu.

İYİ Parti grubu milletvekilleri yakalarına Türk bayraklarıyla oturdu.

Siyasi parti gruplarının Grup Başkanvekilleri konuşma yapıyorlar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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