Terörsüz Türkiye, terörsüz Yüksekova için Erdoğan'a tam destek

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği, "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Yüksekova" programıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Türkiye'nin huzuru ve geleceği için büyük adımlar atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin girişimiyle 'Terörsüz Türkiye'nin ilk adımlarının hayata geçirilmesi ülke genelinde sevinçle karşılandı. Yüksekova'da İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda yemekte bir araya gelen şehit aileleri de sürece destek verdi.

Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin, "Bugün burada bulunmak benim için hem büyük bir onur hem de çok derin bir sorumluluktur. Çünkü karşımda bu vatan uğruna en değerli varlıklarını, evlatlarını, eşlerini, kardeşlerini, babalarını toprağa veren kahraman ailelerimizin mensupları var. Sizler baş tacısınız. Evlatlarınızın, eşlerinizin fedakarlıkları sayesinde bugün bu topraklarda özgürce nefes alabiliyoruz. Onların uğruna şehit olduğu bayrak bugün bu topraklarda bizim emanetimizdir. Bugün burada terörsüz bir Türkiye hayalimizi, özlemimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çünkü bu hayal en çok bizim hakkımız. Evlatlarını teröre vermiş annelerin gözyaşları dinsin, yeni acılar yaşanmasın diye bu mücadeleye desteğimizi sürdürüyoruz. Türkiye bugün büyük ve güçlü bir ülke olma yolunda ilerliyor. Ancak bu yol elbette kolay değil. İçimizde biriken acılar var, yitirdiğimiz canlar var. Bizler şehit aileleri olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın terörsüz Türkiye çağrısını sahiplenerek ülkemizin içinden geçtiği bu tarihi süreçte üzerimize düşen sorumluluğu almaya her zaman olduğundan daha hazırız. Biz bu vatanı hep birlikte kurduk. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle bu ülke hepimizin. Bugün bazı dış güçler ülkemiz üzerinde çeşitli oyunlar oynuyor ama biz bu oyunları artık görüyoruz. Türk-Kürt kardeşliğini hiç kimse bozamaz. Çünkü biz aynı sofradan yedik, aynı cephede omuz omuza savaştık" dedi.

Keskin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok önemli adımlar atıldı. Bu adımların en temel amacı bir yandan terörü tamamen ortadan kaldırmak, diğer yandan bu topraklarda yaşayan herkesin eşit bir vatandaş olarak yaşamasını sağlamaktır. Bu süreçte şehitlerimizin ruhunu incitecek hiçbir adıma izin verilmemiş, verilmeyecektir. Ne yapılmışsa onların hatırasına saygıyla milletimizin geleceğini kurmak için yapılmıştır. Bizler en ağır bedelleri ödedik. Bizler biliyoruz ki hiçbir köz yüreğimizdeki yangını söndüremez. Ama bir daha hiçbir annenin yüreği yanmasın, evlatlarımız güvenle büyüsün diye terörsüz Türkiye hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Terörle mücadele sadece silahla değil; aynı zamanda birlik, kardeşlik ve adaletle yürütülür. Biz birlikte hareket edersek, birlikte yürürsek, hatıralarımızı geleceğe taşır, kalıcı barışı hep birlikte inşa ederiz. Şunu çok iyi bilmeliyiz, şehitlerimizin bize emanet ettiği bu vatana, doğaya, insana ve değerlere sahip çıkmak hepimizin onurudur. Onların uğruna can verdiği bu topraklarda huzurlu bir hayat kurmak bizim görevimiz, bizim borcumuzdur. Cumhurbaşkanımız her zaman kararlı hedefler doğrultusunda ilerledi. Attığı her adım, milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendirmeye yönelik olmuştur. Bu adımların amacı, bir yandan geçmişin acı miraslarını geride bırakmak, diğer yandan bu topraklarda yaşayan herkesi eşit, onurlu ve güvenli bir yaşamla buluşturmaktır. Bu süreçte, milletimizin değerlerine, geçmişine ve ruh köklerine saygı gösterilmiş, hiçbir dayatmaya izin verilmemiştir ve verilmeyecektir. Attığımız her adım, milletimizin yarınlarını inşa etmek içindir. Allah hepinizden razı olsun. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, mekanları cennet, makamları ali olsun. Kahraman gazilerimize rabbimden acil şifalar diliyorum. Sözlerime son verirken yaşasın terörsüz Türkiye, yaşasın terörsüz Yüksekova diyorum" diye konuştu. - HAKKARİ