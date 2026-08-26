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Sosyal Medyada Terör Propagandasına Kapsamlı İnceleme

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İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik inceleme başlatıldı. Terör propagandası ve dezenformasyon tespit edilen hesaplar hakkında hukuki süreç işletilecek.

Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele birimlerinin katılımıyla yürütülen çalışma kapsamında, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme sürecini provoke eden sosyal medya içerikleri mercek altına alındı.

İncelemelerde bazı hesapların terör propagandası yaptığı, terörü öven içerikler paylaştığı, çok sayıda hesabın ise dezenformasyon ve manipülasyon içeren, gerçek dışı içeriklerle kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığı tespit edildi.

Bazı kullanıcıların ise toplumun hassasiyetlerini hedef alan provokatif paylaşımlarla kin ve düşmanlığı körüklemeye çalıştığı belirlendi.

Çalışmaların kapsamlı şekilde sürdüğü, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplar hakkında gerekli hukuki süreçlerin işletileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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