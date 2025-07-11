Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! PKK silah bırakıyor

Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! PKK silah bırakıyor
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Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! PKK silah bırakıyor
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde bugün çok önemli bir adım atılıyor. 41 senedir Türkiye'nin başına bela olan terör örgütü PKK bugün silah bırakıyor. Süreç MİT ve TSK'nın takibinde 3-4 ayda tamamlanacak. Silah bırakma sürecinin her safhası kayda alınacak.

Terörsüz Türkiye konusunda bugün önemli bir eşik daha aşılacak. Terör örgütü PKK bugün itibarıyla silah bırakmaya başlayacak, örgütün tamamen dağıtılması ve tüm silahların imhasının 3-4 ayı bulacağı belirtiliyor.

EN KRİTİK EŞİK BUGÜN AŞILACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin örgütün tasfiyesine yönelik önemli konuşması ile başlayan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silahların bırakılması ve örgütün feshine yönelik çağrısından sonra ise yeni bir evreye geçen Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik eşik bugün aşılacak.

ETKİNLİK İÇİN KONUM BİLDİRİLMEYECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Kuzey Irak'taki Süleymaniye şehrinin kırsalında silah bırakma için yapılacak etkinlik, Ankara, Bağdat ve Erbil'in koordinasyonunda hazırlandı. Provokasyon ve güvenlik riski sebebiyle etkinliğin yapılacağı yer konum olarak bildirilmeyecek. Tören canlı yayınlanmayacak ancak, başka bir alanda kurulacak büyük ekranlardan da katılımcılar için kapalı devre yayın yapılacak.

DOĞRULAMA MEKANİZMASI KURULDU

PKK, bu etkinlikten sonra yine aşama aşama silah bırakmaya devam edecek. Bu süreçte ilkine benzer herhangi bir etkinlik yapılmayacak. Örgüt üyeleri gruplar hâlinde veya bireysel olarak belirlenen merkezlere silahlarını teslim edip, kayıt yaptıracak. MİT ve TSK silah bırakmanın 'göstermelik' olup olmadığını takip etmek için özel bir doğrulama mekanizması kurdu. Bu mekanizma aracılığı ile bütün silah bırakma süreci adım adım izlenecek. Belirlenen merkezlerde toplanan silahlar özel metotlarla imha edilecek. Üçüncü bir ülkeye gönderilmesine izin verilmeyecek.

KAMPLAR DAĞITILACAK

  • Silah bırakma sürecine paralel olarak, örgütün lojistik merkezi olarak kullandığı depolar da imha edilecek.
  • Süreç ilerledikçe kamplar da boşaltılacak.
  • Suça karışmamış olanlar isterlerse Türkiye'ye rahatlıkla dönebilecek.
  • Bu kişilere yönelik herhangi bir suçlama veya yargılama yapılmayacak.
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (38)

Haber Yorumlarıahmet özcan:

Tiyatro izleycez desenize.Yine aptal yerine koyuyorlar Türkiye'yi ne diyelim...

Yorum Beğen229
Yorum Beğenme82
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Haber YorumlarıErt:

hukumet dış mihraklar tarafından baya köşeye sıkıştırılmış , yüz yıl önceki ataları Abdülhamit gibi ,

Yorum Beğen133
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Haber YorumlarıMarko Paşa:

ahmet özcan: Adamlar teslim oluyor daha ne yapsınlar, gelip sana dayasınlarmı

Yorum Beğen130
Yorum Beğenme48
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Haber YorumlarıErt:

gülermisin aglarmisin

Yorum Beğen109
Yorum Beğenme41
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Haber YorumlarıAziz Anbar:

yedikleri her halt sebep oldukları maddi manevi yıkım yanlarına kalarak bir yerleri epey bir kalkarak silah bırakıyorlarMIŞŞŞŞ

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