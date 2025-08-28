'Terörsüz Türkiye' komisyonu, eski TBMM başkanlarını dinlemek üzere toplandı (2)

ESKİ MECLİS BAŞKANLARI KONUŞTU

20'nci Dönem TBMM Başkanı Hikmet Çetin, sürece emeklerinden dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve sürece destek veren isimleri tebrik ederek, "Bir anlamda 39 yıldır devam eden, bir anlamda ise belki de bir asırdır devam eden bir sorun bu. Ben öncelikle birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi dağdan çok sayıda insan gelecek. Bunların içerisinde eğer bizim bilgilerimize göre bir eyleme katılmadıysa bunları hemen affetmek lazım, evlerine gidebilmelerinin yolunu açmak lazım. Eyleme katılanlar yani silahlı mücadeleye katılmış, uzun yıllar silah kullanmış, birçok insanı öldürmüş, onları bu aşamada affetmek çok zor. Toplum arasında dolaşamazlar. Bence dağdaki belki de 15-20 kişiyi farklı ülkelere göndermek lazım; İsveç, Norveç, Güney Afrika olabilir. Zaman içerisinde toplum normal bir düzeye gelirse, onların da affedileceğini bilinmesi lazım ancak bu aşamada çok zor. Diğer taraftan Türkiye'de hiçbir şekilde, elbette marjinal gruplar çıkıp, 'Bağımsızlık istiyorum' diyebilirler, mücadele de edebilirler. Ancak ben hiçbir zaman Türkiye'de Kürt devletinin kurulacağına inanmadım. 100 defa referandum yapsanız bağımsızlık çıkmaz. İstanbul'daki 2-3 milyon Kürdü nereye göndereceksiniz, onların işleri var. Onun için ben Türkiye'nin bu telaşının gereksiz olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'ANAYASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILABİLİR'

21'inci Dönem TBMM Başkanı Ömer İzgi, TBMM'nin yapacağı çalışmalarda, anayasaya uyma zorunluluğu olduğunu ifade etti. Kamuoyunda, 'Maddelere aykırı işlemler yapılacak' yönündeki söylemlerin sürece zarar vereceğini ifade eden İzgi, "Odak noktamız fesih ve buna bağlı olarak yapılacak düzenlemeler olmakla birlikte tabii eğer gerekli olursa anayasal değişiklikler de yapılabilir. Böyle bir çalışmaya girilecek olursa örneğin anayasanın 66'ncı maddesi değiştirilmeli ve mekanı cennet olsun Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptırdığı 1924 Anayasası'nın 88'inci maddesine koydurduğu, 'Türkiye ailesine din ve ırk ayrımı olmaksızın vatandaşlık itibarıyla bağlananlara Türk denir' ifadesi konur" diye konuştu.

İzgi, kayyım uygulamalarının sona erdirilmesi gerektiğini ve süreç boyunca yapılacak çalışmalarda şehit aileleri ve gazileri incitecek adımların atılmaması gerektiğini söyledi.

'GENEL AF ZARURİ BİR İHTİYAÇ'

22'nci Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, 'Terörsüz Türkiye' süreci boyunca kamuoyunun tepkisini çekecek sözlerin kullanılmaması gerektiğini belirtti ve toplumsal mutabakatın var olduğunu aktardı. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına uyması gerektiğini belirten Arınç, "AİHM kararları ile AYM'nin bireysel başvuru üzerine hak ihlalleri konusunda verdiği kararları dikkate almak, uygulamak zorundayız; çünkü bu bizim ahdimizdir. Bunun dışında ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi gerekiyor. Bizim ilk 10 senede yaptıklarımız, ifade özgürlüğünü güçlendiriyordu, bugün bu konuda sıkıntı var. Şunu kabul ediyorum; hiçbir özgürlük sınırsız değildir, bir başkasının özgürlüğü ile temel konular içerisinde bir sınırlandırma vardır ancak bu sınırlandırmanın elbette makul ve hukuk çerçevesinde olması lazım. Adil ve insan onuruna yaraşır infaz mevzuatına ihtiyacımız var. Umut hakkı konusu, Bahçeli'nin konusuyla gündeme gelmişti, mutlaka uygulanmalıdır. Umut hakkı konusunda kimin istifade edeceğini düşünmeliyim. AİHM'in kararı 10 seneyi geçti. Müebbet hapis yatanların bile bir gün çıkabileceklerini düşünmeleri gerekir. Genel bir affa zaruri bir ihtiyaç olarak bakıyorum. Özellikle yargı konusundaki güvensizliğin, hak ihlallerinin had safhaya ulaştığı bir zamanda umumi bir affın sınırları, kapsamı ve geçerlilik tarihi belirlenebilir. KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile ihraç edilenler büyük bir ıstırap yaşıyorlar" dedi.

'ANAYASA TARTIŞMALARINA GİRMEYİ DOĞRU BULMUYORUM'

23'üncü Dönem TBMM Başkanı Köksal Toptan da 60 yıllık siyasi hayatının en heyecan verici günlerinden birini yaşadığını ifade etti. Süreç aracılığıyla Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışına mesajlar verdiğini söyleyen Toptan, "Bunların başında, önemli zamanlarda Türk insanının bir araya gelme özelliğidir. Devletin kuruluşundan bugüne kadar bunun örneklerini bizler sıkça yaşadık. Geldiğimiz noktada anayasa ile ilgili tartışmalara girmeyi doğru bulmuyorum. Ben 2008'de yeni bir anayasa yapılması için partiler arası bir komisyon kurulmasını öneren bir mektubu parti liderlerine gönderdim ancak maalesef bu partilerden istediğimiz cevapları alamamıştık. Sonrasında Sayın Çiçek, bu çalışmaları sürdürdü ve önemli mesafeler alınmıştı ancak yine de sonuçlandırılamamıştı. Şu tablo, Türkiye'nin ihtiyacı olan yeni, modern bir anayasanın yapılabileceği konusunda herkese ümit vermektedir. Şahsen bana heyecan vermektedir. 100 yıllık Cumhuriyet'in halen anayasasını yapamamış olması kabul edilemez. Anayasa yapımı kadar önemli bir konu olan terörle mücadele konusunda geldiğimiz nokta bizi cesaretlendirmektedir" ifadelerini kullandı.

'GÜNDEMİNİZE HAKİM OLUN'

24'üncü Dönem TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ise geçmişte Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurulduğunu hatırlatarak, "Bu komisyonda neden netice alamadık. İlk sebep şudur; bu komisyonda kararlar oy birliğiyle alınır. Bir siyasi parti bir karara karşı çıkarsa, o karar kabul edilmez. Bu bizi tıkadı, 25 ay boyunca çalıştık. Bu nedenle benim siz komisyon üyesi arkadaşlarıma söyleyeceğim şey şudur; gündeminize hakim olmanızı, hariçten okunan gazellere itibar etmemenizi tavsiye ediyorum. Geçmişte buna benzer şeyleri yaşadık. Dolayısıyla bu komisyonun bir tek hedefi var; 'Terörsüz Türkiye'ye nasıl ulaşabiliriz, milli dayanışmamızı nasıl güçlendirebiliriz, kardeşliğimizi nasıl pekiştiririz, demokrasi standartlarını nasıl yükseltebiliriz? Bunlar için bir araya gelmiş bir komisyon olarak mümkün olduğu kadar, tabii ki hepinizin siyasi partileri var, orayla bağlantılarınız devam edecek ancak başarı için müstakil olarak hareket ederseniz netice almanız mümkün olur. Bu komisyonun yol haritasını çizerken nitelikli çoğunluk şartının getirilmesi çok isabetli oldu çünkü başka türlü yürüyemezdi. O bakımdan usul ve esaslar önemlidir. Usul esastan önce gelir, bu nedenle komisyonun bu düsturu benimseyerek yola çıkmasını çok anlamlı buluyorum. Komisyonun çalışmalarında başarılı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Şahin, komisyonun dinleme aşamasını hızlı bir şekilde tamamlaması gerektiğini ve sorunun özüne inilmesi gerektiğini vurguladı.

KOMİSYONA ARA VERİLDİ

5 eski TBMM başkanının sunumun ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantıya ara verdi. Komisyon aranın ardından yeniden toplanacak.