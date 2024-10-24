Üye Girişi
Haberler

Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum

Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan 43 ay sonra ilk görüşmesini yeğeni Ömer Öcalan ile yaptı. Bahçeli'nin çağrısının ardından olumlumesajlar veren Öcalan'ın "Buradan tabutta çıkmak istemiyorum" diyerek örgüte silah bırakma çağrı yapabileceğini ifade etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin parti grubunda yaptığı çıkış gündeme bomba gibi düştü. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a çağrıda bulunan Bahçeli, "Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin" ifadelerine yer verdi.

Bu açıklamanın yankıları sürerken İmralı'daki teröristbaşı Öcalan'a 43 ay sonra bir ziyaret gerçekleşti. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 23 Ekim'de teröristbaşı Öcalan'la görüştüğünü duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ömer Öcalan, "Sayın Abdullah Öcalan ile en son yüz yüze yapılan görüşme 3 Mart 2020 tarihiydi. Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdik. Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum

"SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPACAĞIM"

Söz konusu görüşmede neler yaşandığını gazeteci Abdulkadir Selvi yazdı. Hürriyet gazetesindeki köşesinde görüşmenin detaylarına yer veren Selvi, Öcalan'ın "Tarihi sorumluluğumu yerine getirmeye hazırım. Örgüte silah bırakma çağrısı yapacağım" dediğini aktardı.

"BURADAN TABUTLA ÇIKMAK İSTEMİYORUM"

MHP lideri Bahçeli'nin gündeme getirdiği, "Umut hakkı" düzenlemesinin de Öcalan açısından teşvik edici olduğunun ifade edildiğini belirten Selvi, "Öcalan'ın, bir süre önce, 'Buradan tabutla çıkmak istemiyorum' dediği ifade ediliyor." dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Abdullah Öcalan Devlet Bahçeli Ömer Öcalan Politika Güncel Terör Yaşam PKK

Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri

Yeğen Öcalan dün İmralı'ya gitti! İşte ilk sözleri

 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! Taksicinin babasının sözleri kahretti

 TUSAŞ saldırısında kullanılan silahlar tek bir örgütü işaret ediyor

Teröristlerin kullandığı silahlar tek bir örgütü işaret ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Öcalan çağrısını televizyondan öğrenmiş

Erdoğan, Bahçeli'nin Öcalan çağrısını televizyondan öğrenmiş
500

Yorumlar (6)

Cemalettin Doğan:

İnsan mısın sen. Ki hayvan bile değerli senden

2
0
yanıtYanıtla
Hakan Acar:

Tabutuyla da çıkamaması gerekir, Ölü bedenini denize atın en azından bu ülkenin balıklarına faydası olsun, insanlarına kötülüğü oldu.

0
0
yanıtYanıtla
ATAKAN YILDIRIM:

acınacak durumda olan ya da yalvarır gibi konuşan bir insan asla ama asla lider olmaz olamaz

0
0
yanıtYanıtla
albatros :

merak etme başımızda böyle yöneticiler olduktan sonra yakında çıkarsın!

0
0
yanıtYanıtla
Samet Çanakçı:

Milletin aklıyla dalga geciyorsunuz resmen. Bu kadar şehit boşuna mı verildi ? Bu kadar ana baba boşuna mı evlatlarından oldu ? Yazık

0
0
yanıtYanıtla
Tutankamon Hoca:

bop projesi iş başına

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu akşam Hudutsuz Sevda var mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm yayınlanacak mı? Bu akşam Siyah Kalp var mı? siyah Kalp yeni bölüm yayınlanacak mı? (24 Ekim) 29 Ekim Ankara kutlamaları iptal mi? 29 Ekim Ankara ücretsiz konserler iptal mi oldu? Bu akşam İnci Taneleri var mı? İnci Taneleri yeni bölüm yayınlanacak mı? (24 Ekim) Ömer Öcalan ile terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ne görüştü? 24 Ekim hangi burç? 24 Ekim Akrep mi Terazi mi? A101 24 EKİM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 24 Ekim A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? Mehtap Yılmaz kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mehtap Yılmaz biyografisi! TWITTER (X) NE ZAMAN AÇILACAK? Twitter bugün açılacak mı? 24 Ekim son gelişmeler... YOUTUBE NE ZAMAN AÇILACAK? Youtube bugün açılır mı? 24 Ekim son gelişmeler... Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Lyon-Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.