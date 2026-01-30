SDG ile Şam Yönetimi Arasında Kapsamlı Ateşkes Anlaşması
PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı Suriye Demokratik Güçleri, Şam yönetimi ile kapsamlı bir ateşkes anlaşması imzaladı. Anlaşma çerçevesinde hükümet güçleri Haseke ve Kamışlı'nın merkezine konuşlandırılacak ve yerel güvenlik güçleriyle birleştirilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika