SDG ile Şam Yönetimi Arasında Kapsamlı Ateşkes Anlaşması

Güncelleme:
PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı Suriye Demokratik Güçleri, Şam yönetimi ile kapsamlı bir ateşkes anlaşması imzaladı. Anlaşma çerçevesinde hükümet güçleri Haseke ve Kamışlı'nın merkezine konuşlandırılacak ve yerel güvenlik güçleriyle birleştirilecek.

Terör örgütü PKK/ Ypg'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Şam yönetimi ile vardığı kapsamlı ateşkes çerçevesinde hükümet güçleri, Haseke ve Kamışlı'nın merkezine konuşlandırılacak ve yerel güvenlik güçleriyle birleştirilecek. - ŞAM

