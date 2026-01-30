SDG ile Şam Yönetimi Arasında Kapsamlı Ateşkes Anlaşması

Terör örgütü PKK/ Ypg'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Şam yönetimi ile vardığı kapsamlı ateşkes çerçevesinde hükümet güçleri, Haseke ve Kamışlı'nın merkezine konuşlandırılacak ve yerel güvenlik güçleriyle birleştirilecek. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika