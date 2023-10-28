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Terme'de Cumhuriyet Bayramı ve 100. yıl dönümü töreni düzenlendi

Terme'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen törende çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.