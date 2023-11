Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, kadınlara birçok hizmeti faaliyete geçirdiklerini belirtti

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, kadınlara dünyaya getirdikleri bebeklerden, iş sahibi olmalarına; çocuklarının oyun alanlarından, sosyal alanlara kavuşmalarına kadar birçok hizmeti faaliyete geçirdiklerini belirterek, "İstemek Termeli kadınlardan, hayata geçirmek bizden" dedi.

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, siyasi parti temsilcisi kadınlar, sivil toplum temsilcisi kadınlar ve girişimci esnaf kadınlarla bir araya geldi. Başkan Ali Kılıç, Terme'nin dönüşüm ve gelişimi çalışmaları sırasında kadınları hep öncelikli olarak gördüklerini ve hizmetleri onların isteklerine göre yönlendirdiklerini söyledi. Toplantıda konuşan Başkan Kılıç, "Ne mutlu bizlere ki 'Cennet annelerin ayakları altındadır' diyen yüce bir dinin, kadınları baş tacı eden aziz bir milletin fertleriyiz. Her biri ayrı birer değer olan annelerimiz, kadınlarımız ve kızlarımız; hayatın tüm zorluklarına karşı mücadele eden kocaman yürekleri ile hiç pes etmeyen, seven, sevdiren, üreten ve var olmamızın en büyük sebebi. Biz de kadınlarımızın hizmet beklentilerini en üst seviyede yerine getirmek için bütün gücümüzle çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız" dedi.

"Doğumdan itibaren yanlarındayız"

Başkan Ali Kılıç, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdikleri "Merhaba Bebek" projesi ile ailelerin en mutlu günlerinde yanlarında olmayı sürdürdüklerini, proje kapsamında bebek sahibi ailelere ihtiyaç duyduğu temel malzemelerin bulunduğu bebek çantaları dağıtılmaya devam ettiklerini söyledi. 'Merhaba Bebek' projesi ile ilçede bebek sahibi olan ailelerin en mutlu günlerinde yanlarında olmayı ve aile bütçelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Ali Kılıç, "Hayatın her alanında, yaşamın her evresinde iyi günde ve kötü günde hemşehrilerimizin yanındayız. Sosyal belediyecilik ilkemiz kapsamında hayata geçirdiğimiz 'Merhaba Bebek' projesi ile doğumdan itibaren bebeklerin ihtiyaç duyduğu temel malzemelerin bulunduğu bir paket oluşturduk. Amacımız bu mutlu günlerinde anne ve babaların mutluluğuna ortak olmak ve ufak da olsa bir katkıda bulunmak ve ailelerimize göz aydınlığı vermek. Terme'de her birey bizim için çok değerli" diye konuştu.

"Oyunlarında, eğitimlerinde destekçiyiz"

Kılıç, kadınların dünyaya getirdikleri çocuklara sadece doğumlarında değil, her yaşlarında onların hayatlarına dokunacak projeleri de hayatı geçirdiklerini ifade ederek, "Terme Park Sosyal tesislerimizde oluşturduğumuz yaşam alanında çocuklarımızı da düşürdük. Onların keyifli vakit geçirerek enerjilerini boşaltmaları için oyun alanları yaptık ve sürekli geliştiriyoruz. Ayrıca geleceğimiz olan çocuklarımız için her geçen gün anaokulu sayımızın artması için çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Bahçelievler ve Yenidoğan Mahallemizde iki anaokulu için daha arazi tahsisini gerçekleştirerek, çocuklarının yarınlarının iyi olması için mücadele eden anne babaların yüzünü güldürdük" şeklinde konuştu.

"Tesis kadın çiftçilerin hizmetinde"

Kadınların çalışma hayatı ve ekonomiye katılmaları için de önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Ali Kılıç, "Karadeniz Bölgesi'nin ilk istiridye mantarı Kompost Tesisi inşa ve ihale aşamaları tamamlanarak, deneme üretimine başlamıştır. 2,5 Milyon TL'si DOKAP hibeli 1,5 Milyon TL'si belediyemiz tarafından karşılanan tesis bölgede alternatif tarım imkanlarına ek katkı sağlayarak, mantar üreticisi çiftçilerimizin lojistik masraflarını büyük ölçüde azaltacaktır. Tesis bölgenin tek mantar kompost tesis olarak hizmet veriyor. Tesis sonrası OGEP kapsamında onaylanan kalkınma ajansı destekli 'Alternatif Tarım ile İstihdama Katkı Projesi' kapsamında 'Mantar Üretim Çadırları'mızı bitirerek, kadın çiftçilerimizin hizmetine verdik" ifadelerini kullandı.

Tüm Kadın Kooperatiflerinin üretim sürecine destek verdiklerini belirten Başkan Kılıç şunları söyledi: "Tüm kadın kooperatiflerimizin üretim sürecine destek verdik, ürün ve satıl alanlarında yer temini sağladık. Eski hamam restorasyon alanında ürettikleri ürünleri satıp aile ekonomisine ve kendi ekonomik özgürlüklerini sağlasınlar diye çok sayıda dükkanı kooperatiflerimizin hizmetine vereceğiz. Çarşıdaki Evim Hanımlar Misafirhanesi projemiz için kazmayı vurduk. Kısa sürede tamamlayarak kadınların hizmetine sunacak. Kadınların bebekleriyle bir araya gelebileceği, oturup sohbet ederken bebekleri her türlü ihtiyacını gidebilecekleri bakım odalarından mescit ihtiyaçlarına kadar her şeyi sağlayacağız. Şehrin kalbinde kadınlarımıza farkındalık oluşturacak bir projeye imza attık."

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, projelerle sadece bugünün Terme'sini değil, yarının Terme'sini de şekillendirdiklerini; çalışmalarının amacının sadece kısa vadeli kazanımlar elde etmek değil, Terme'de uzun vadeli gelişimine katkıda bulunmak olduğunu da sözlerine ekledi.