Teleferik kazasında tutuklanan CHP'li Kepez Belediye Başkanı tahliye edildi

Antalya'da, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı CHP'li Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Bugün görülen duruşmada eski ANET genel müdürü ve Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Kacagöz'ün yanı sıra diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Duruşmayı takip etmek için CHP milletvekilleri ve belediye başkanlarının aralarında bulunduğu partililer de salonda yer aldı.

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Sanıkların ve avukatlarının dinlenmesinin ardından Cumhuriyet savcısı, mütalasında Mesut Kocagöz ve diğer 4 sanığın tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi. Savcı ayrıca tutuksuz sanıklardan tekniker Suphi K'nin de tutuklanmasını talep etti. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kocagöz'e yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Heyet diğer tutuklu sanıklar Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T. ve Okan E'nin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Suphi K'nin ise tutuklanmasına karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 7 Ağustos'a erteledi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz

KOCAGÖZ, ERDOĞAN'IN CHP'Yİ ZİYARETİ SIRASINDA TAHLİYE OLDU

Öte yandan Kepez Belediye Başkanı Kocagöz'ün serbest bırakılmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yıl aranın ardından CHP'yi ilk kez ziyaret ettiği zamana denk gelmesi dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Sarısu mevkiindeki teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise AFAD'ın koordinasyonunda yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

ADLİ SÜREÇ

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T. ve Okan E. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin hazırladığı iddianamede, aralarında Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Öte yandan kazaya ilişkin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince ihmalleri görülerek soruşturma izni verilen 19 büyükşehir belediye çalışanı hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatılmıştı.