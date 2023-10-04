Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ Tahliye Edildi

Haber: GAYE ŞEYMA CAN / Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ'ın tahliyesine karar verdi. Yanardağ'ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna, "Terörle Mücadele Yasası 7'nci madde 2'nci fıkrası terör örgütü propagandası yapmak suçundan nihai olarak 2 yıl 6 ay ceza aldı, Merdan Yanardağ. Bu kesinleşmiş bir ceza değil. İstinaf mahkemesi, üst mahkemelere itiraz, istinaf haklarımız söz konusu. Ceza ile beraber tahliye kararı da verilmiş oldu. Sevinçliyiz tabi. Bu akşam saatlerinde tekrar aramıza katılacak Merdan Yanardağ. Kaldığı yerden devam edecek" dedi.

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın "terör örgütü propagandası" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Davanın ilk duruşmasında Merdan Yanardağ'a terör örgütü propagandası yapmak suçlaması ile 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, 101 gündür cezaevinde olan Yanardağ'ın tahliyesine kararı verdi.

Yanardağ'ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna, duruşmanın ardından Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptı. Durna, şunları söyledi:

"Merdan Yanardağ tahliye oldu, öncelikle bu haberi verelim. Yalnız tabi buruk bir sevinç bu. Bu ülkemizin gerçeği. Yargılama, 4 buçuk saat kadar uzun bir yargılama idi. Sonuçlandı. Savcı mütalaasını verdi, biz avukat arkadaşlarla savunmamızı yaptık. Mahkeme de kararını verdi. Terörle Mücadele Yasası 7'nci madde 2'nci fıkrası terör örgütü propagandası yapmak suçundan nihai olarak 2 yıl 6 ay ceza aldı, Merdan Yanardağ. Bu kesinleşmiş bir ceza değil. İstinaf mahkemesi, üst mahkemelere itiraz, istinaf haklarımız söz konusu. Ceza ile beraber tahliye kararı da verilmiş oldu. Sevinçliyiz tabi. Bu akşam saatlerinde tekrar aramıza katılacak Merdan Yanardağ. Kaldığı yerden devam edecek" dedi.

Durna, "İki suç vardı, suçu ve suçluyu övmek. Zaten bizde teknik açıdan hukuken yanlış açılmıştı. İki suç birbirinin içerisinde eriyordu. Suçu ve suçluyu övmekle ilgili bir ceza almamış oldu. Bugün cezaevine gideceğiz, Merdan'ı oradan alacağız. Sonra da tabi ki bu karar bizim açımızdan kabul edilebilir bir karar değil. Ceza almaması gerekiyordu. İstinaf mahkemesine, bölge adliye mahkemesine taşıyacağız kararı" diyerek ceza kararına itiraz edeceklerini söyledi.

Avukat Salim Şen ise "Verilen karar, hukuken adil olmasa da adalet duygularımıza hitap etmese de beklentilerimize uygun düştü. Tahliye edilmemesi söz konusu olamazdı… Yargıtay'ın da istinafın da oturmuş, yerleşik içtihadı var. Süreç tamamlanmış değil. Bir mahkümiyet kararı verilmiş ise de istinafta değerlendirilecek. Haklılığı, haksızlığı bir kez daha gözden geçirilecek. Umarım istinaf, yerel mahkemenin bana göre hukuki dayanaktan yoksun kararını hukuka uygun bir şekilde düzeltir; hakkı ve hukuku teslim eder, umut dolu olabilmemizin yeni bir merhalesi olur. Burada bozulan adaleti, kim tecelli edecek? Bulundurduğunuz 101 günün her anı hukuki meşruiyetten uzak birtakım kararlarla oldu. Bugün hiçbir şekilde infaz edilmeyecek bir kararla mahküm ediyorsunuz. Süreç bitmedi. Yargısal yollar tüketilmedi" dedi.