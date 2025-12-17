Haberler

AK Parti'li Yazmacı, TEKNOFEST 2026 Şanlıurfa'yı değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, TEKNOFEST 2026'nın Şanlıurfa'da düzenlenecek olmasının gençlere güçlü bir gelecek mesajı verdiğini açıkladı. Yazmacı, etkinliğin tarihi ve teknolojik bir köprü olacağını vurguladı.

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, TEKNOFEST 2026 Şanlıurfa'ya ilişkin "TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da yapılacak olması, gençlerimize verilen 'siz bu ülkenin geleceğisiniz' mesajının en güçlü ifadesidir. Artık bölge gençleri enerjilerini yazılıma, mühendisliğe, yapay zekaya ve bilimsel projelere harcıyor. TEKNOFEST 2026 Şanlıurfa, tarihten geleceğe uzanan güçlü bir köprü olacak." dedi.

Yazmacı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TEKNOFEST'in 30 Eylül-4 Ekim 2026'da Şanlıurfa'da düzenlenecek olmasının, şehir için "tarihi adım niteliği" taşıdığını belirtti.

"Tarihin başladığı, medeniyetlerin filizlendiği bu kadim topraklar, şimdi de geleceğe yön veren teknolojilerin buluşma noktası olacak." diye konuşan Yazmacı, TEKNOFEST ile geçmişin mirasını, geleceğin teknolojisiyle aynı ufukta birleştireceklerini vurguladı.

Ak Parti'li Yazmacı, "Bir yanda binlerce yıllık taş sütunlar, diğer yanda gökleri delen insansız hava araçlarımız, roketlerimiz ve gençlerimizin icatları yer alacak. Bu, Türkiye'nin köklerinden aldığı güçle göklere yükselişinin resmi olacak." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" süreciyle birlikte çatışma ile anılan bölgelerin artık umutla, üretimle ve gelecek hedefleriyle konuşulduğunu anlatan Yazmacı, "TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da yapılacak olması, gençlerimize verilen 'siz bu ülkenin geleceğisiniz' mesajının en güçlü ifadesidir. Artık bölge gençleri enerjilerini yazılıma, mühendisliğe, yapay zekaya ve bilimsel projelere harcıyor. TEKNOFEST 2026 Şanlıurfa, tarihten geleceğe uzanan güçlü bir köprü olacak." şeklinde konuştu.

Yazmacı, herkesi TEKNOFEST 2026 Şanlıurfa'ya davet etti.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 6 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Inter'e Dumfries'ten kötü haber

Taraftarları yıkan haber! 3 ay sahalardan uzak kalacak
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Kızı ile torununu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kızı ile torununu öldüren caniye ceza yağdı
Ersoy'un tutuklandığı soruşturmadaki fenomen, adliyede

"Yakalanınca her şeyi anlattı" denmişti! Kilit isim yeniden adliyede
Şişli'deki kaza anı saniye saniye kamerada

İstanbul'daki dehşet anları, saniye saniye kamerada
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
title