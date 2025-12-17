AK Parti'li Yazmacı, TEKNOFEST 2026 Şanlıurfa'yı değerlendirdi Açıklaması

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, TEKNOFEST 2026 Şanlıurfa'ya ilişkin "TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da yapılacak olması, gençlerimize verilen 'siz bu ülkenin geleceğisiniz' mesajının en güçlü ifadesidir. Artık bölge gençleri enerjilerini yazılıma, mühendisliğe, yapay zekaya ve bilimsel projelere harcıyor. TEKNOFEST 2026 Şanlıurfa, tarihten geleceğe uzanan güçlü bir köprü olacak." dedi.

Yazmacı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TEKNOFEST'in 30 Eylül-4 Ekim 2026'da Şanlıurfa'da düzenlenecek olmasının, şehir için "tarihi adım niteliği" taşıdığını belirtti.

"Tarihin başladığı, medeniyetlerin filizlendiği bu kadim topraklar, şimdi de geleceğe yön veren teknolojilerin buluşma noktası olacak." diye konuşan Yazmacı, TEKNOFEST ile geçmişin mirasını, geleceğin teknolojisiyle aynı ufukta birleştireceklerini vurguladı.

Ak Parti'li Yazmacı, "Bir yanda binlerce yıllık taş sütunlar, diğer yanda gökleri delen insansız hava araçlarımız, roketlerimiz ve gençlerimizin icatları yer alacak. Bu, Türkiye'nin köklerinden aldığı güçle göklere yükselişinin resmi olacak." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" süreciyle birlikte çatışma ile anılan bölgelerin artık umutla, üretimle ve gelecek hedefleriyle konuşulduğunu anlatan Yazmacı, "TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da yapılacak olması, gençlerimize verilen 'siz bu ülkenin geleceğisiniz' mesajının en güçlü ifadesidir. Artık bölge gençleri enerjilerini yazılıma, mühendisliğe, yapay zekaya ve bilimsel projelere harcıyor. TEKNOFEST 2026 Şanlıurfa, tarihten geleceğe uzanan güçlü bir köprü olacak." şeklinde konuştu.

Yazmacı, herkesi TEKNOFEST 2026 Şanlıurfa'ya davet etti.