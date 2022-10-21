Tekirdağ haberleri! Tekirdağ'da, CHP'de 19 istifa sonrası il yönetimi düştü

TEKİRDAĞ'da CHP İl Başkanlığı'nda geçen hafta 19 yönetim kurulu üyesinin istifa etmesi sonrasında il yönetimi düştü.

CHP Tekirdağ İl Yönetim Kurulu'ndan 19 üye geçen hafta istifa etti. İstifalar sonrası il yönetimi düştü. CHP Tekirdağ İl Başkanı Şener Saygın basın toplantısı düzenleyerek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve milletvekillerini suçladı.

İstifaların nedeninin CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve bazı milletvekilleri olduğunu ifade eden Saygın, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın talimatları ile Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Münür Karaevli, Bilal Yılmaz, Volkan Nallar ve partiden yüz kızartıcı bir suç sebebiyle hüküm giymiş ve ihraç edilmiş Zeki Özcan tarafından, istifa dilekçeleri hazırlanmış 36 kişilik il yönetim kurulundan 19 kişiye baskılar ve vaatler ile imzalatılmış, istifa dilekçeleri istifa eden yönetim kurulu üyesi tarafından toplu olarak partinin profesyonel çalışanı sekreterimize baskı yapılarak genel merkeze gönderilmiştir. Akabinde istifa eden bir yönetim kurulu üyesi baskı altında istifa ettirildiğini ve bu durumun partimize zarar vereceğini düşünerek, kendi iradesi ile istifasını geri çekmiştir. Bu kişiler, CHP'nin Tekirdağ'da kaybettiği her bir oydan ve üyeden sorumludurlar" diye konuştu.