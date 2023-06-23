Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. TDP lideri ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve beraberindeki heyet, Olağanüstü Kurultay'da CHP'ye katılma kararı aldıktan sonra katılma tutanaklarını teslim etmek üzere CHP Genel Merkez Binası'na geldi.

TDP lideri Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü

ANKARA - Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

TDP lideri ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve beraberindeki heyet, Olağanüstü Kurultay'da CHP'ye katılma kararı aldıktan sonra katılma tutanaklarını teslim etmek üzere CHP Genel Merkez Binası'na geldi. Sarıgül'ü genel merkez binasında CHP'li Zeynel Emre karşıladı. Daha sonra ise Sarıgül, yaklaşık 1 saat boyunca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. İkili görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

"CHP'mize bir oy daha kazandırmak için yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanmak için canla başla çalışacağız"

"Gün ayrışma günü değil, gün barışma günüdür" diyen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Bugünden sonra bütün TDP'Liler kararlı, verimli ve uyumlu bir şekilde CHP'mize bir oy daha kazandırmak için yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanmak için canla başla çalışacağız. TDP'li binlerce arkadaşımın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na selamlarını, saygılarını ve birleşme tutanaklarını bugün saygıyla iletiyorum. İnanıyorum ki hep birlikte inançlara saygılı laikliği, ulusal birliği, demokrasiyi, barışı, özgürlüğü ve kültürlerin bir arada anlayış birliği içerisinde yaşayacağı konusundaki çalışmalarımıza birlikte devam edeceğiz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na bütün TDP'li arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Birleşe birleşe kazanacağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise katılma kararından son derece mutlu olduklarını dile getirerek, "Seçimlerde çok sık tekrar ettiğimiz 'birleşe birleşe kazanacağız' diye çok güzel bir sloganımız vardı. Gerçekten de öyle, birleşe birleşe kazanacağız. Biz, ayrılıktan değil beraber olmaktan, birlikte olmaktan yanayız. Aynı hedefe yürümekten yanayız. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmaktan yanayız. Ekonomimizi güçlendirmekten yanayız. Üniversitelerimizi bilgi üreten kurumlar haline getirmekten yanayız. Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir toplumu inşa etmekten yanayız. Dolayısıyla bu birlikteliğe katkı veren Sarıgül ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim" değerlendirmesinde bulundu.