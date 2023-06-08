İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu? Partisiyle birlikte CHP'ye katılma kararı alan Sarıgül tarafını seçti

Seçim yenilgisi sonrası koltuğu sallantıda olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı isyan bayrağını çeken ilk isim İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Sürekli "Değişim" vurgusu yaparak Kılıçdaroğlu'na koltuğu bırakma çağrısı yapan İmamoğlu'nun kongrede aday olarak çıkması bekleniyor. Hal böyleyken parti içindeki isimler de kongrede hangi adaydan yana tavır takınacaklarını belli etmeye başladı. Bu isimlerden biri de partisiyle birlikte CHP'ye katılma kararı alan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül oldu.

"BİZİM MÜCADELEMİZ HAK MÜCADELESİDİR"

Partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Sarıgül, devletler, kurumlar ve partilerin dönüm noktaları olduğunu belirterek, "Bazen hayat sizi virajda bir dönüm noktasına doğru gönderir. Olaylar ve gelişmeler partileri bir noktaya getirir, bir karar vermek zorunda kalırlar. Verdikleri kararlarla da o partiler tarihe geçerler. Ülkemizin sıkıntılı olduğu bir dönemde parti ve kişisel çıkarları ön plana alamayız. Siyasi ihtiraslar ve ön yargılar ile hareket edemeyiz. Kolay olanı değil doğru olanı seçmeliyiz. Kolay olan başkalarını suçlamaktır. Doğru olansa elini taşın altına koymaktır. Türkiye Değişim Partisi bugün elini taşın altına koymuştur; Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya ve dik durmaya devam edecektir. Demokrasiyi, insan haklarını, kültürlerin barış içerisinde yaşamasını savunanlar olarak biz çalışmalarımızı güçlendirerek devam edeceğiz. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Biz haklı davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Davamızda çok haklıyız ve mutlaka Türkiye'de başarılı olacağız" diye konuştu.

"BAŞARININ MİMARI KILIÇDAROĞLU OLACAK"

Türkiye Değişim Partisi'nin aldığı bu kararla tarihin doğru yerinde yer alacağını kaydeden Sarıgül, "Bugün itibariyle ayrıştıran değil, bütünleştiren olan adımı atıyoruz. Türkiye Değişim Partimizle, Cumhuriyet Halk Partimizin birleşme çalışmaları bugün itibariyle başlamıştır. Ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Partimizin bugünkü MYK toplantısında; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Türkiye Değişim Partisi'yle Cumhuriyet Halk Partisi'ni birleştirelim' önerisi görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. Türkiye Değişim Partimizle, Cumhuriyet Halk Partimizin birleşmesi konusunda arkadaşlarımızın büyük bir bölümünün oy birliğiyle, 'Cumhuriyet Halk Partisi'yle birleşelim' anlayışı çok önemli ölçüler içeresinde yer bulmuş ve bugün itibari ile bu adım atılmıştır. Türkiye Değişim Partimiz ve CHP el ele, kol kola, omuz omuza, demokrasi yolunda, özgürlükler yolunda, demokratik parlamenter sisteme geçiş konusunda, tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü parlamento, bağımsız yargı yolunda emin adımlarla çalışarak yapılacak olan yerel seçimlerde büyük bir başarıya imza atacağız. Bu başarının mimarı da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır" ifadelerini kullandı.

"NUMAN KURTULMUŞ, DOĞRU BİR İSİM"

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıgül, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in atanmasıyla ilgili, "Mehmet Şimşek'i özellikle Batman milletvekili olduğu dönemde tanıyorum. Kamuoyunda çok önemli bir imajı var. Umuyorum ki, sayın bakan bu olumlu imajını iyi bir noktaya taşır. Bu olumlu imajı ile birlikte Türkiye ekonomisinin iyi bir noktada olmasını, enflasyon oranlarının çok aşağı çekilmesini, dünya piyasalarıyla Türkiye'nin buluşması noktasında önemli adımlar atmasını bütün kamuoyu kendisinden bekliyor. Biz de kendisine başarılar diliyoruz" dedi. Sarıgül, AK Parti'li Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesiyle ilgili de, "Numan Kurtulmuş doğru bir isimdir, parlamentoyu kucaklayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.