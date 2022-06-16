TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, esnaf odası ziyaretinde konuştu Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, esnaf odası ziyaretinde konuştu Açıklaması

AA - Emrah Gökmen - Politika
 - Güncelleme:
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, esnaf odası ziyaretinde konuştu Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bizim davamız başkaları gibi 'Dolar yarın sabah 40 lira olsun da biz yarın iktidar olalım' davası değil. Memleket iyi olsun, biz iktidar olmayalım." dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bizim davamız başkaları gibi 'Dolar yarın sabah 40 lira olsun da biz yarın iktidar olalım' davası değil. Memleket iyi olsun, biz iktidar olmayalım." dedi.

Sarıgül, İstanbul Bilimum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, partisinin sevgi sofrası kurmak için yola çıktığını ve burada herkesin karnının doyacağını söyledi. Esnafa çok büyük önem verdiklerini belirten Sarıgül, onların ışığının her zaman yanması gerektiğini ifade etti.

Sarıgül, esnafın sorunlarının genel müdürlük, müsteşar ve daire başkanlığı gibi makamlarda çözülemeyeceğini anlatarak " Türkiye'de bir Esnaf Bakanlığı kurulmasını arzu ediyoruz. Pazartesi günü neden Esnaf Bakanlığı kurmamız gerektiğini Genel Merkez'imizde bütün detaylarla bir şekilde açıklayacağız. Pazartesi günü gölge Esnaf Bakanlığımızı açıklayacağız ama daha sonra seçimlerde bakanımızın üzerindeki gölgeyi kaldıracağız." dedi.

Bunu hiçbir partinin kolay kolay açıklayamayacağını savunan Sarıgül, iktidar olmaları durumunda kuracakları Esnaf Bakanlığına Erol Korkut'un getirileceğini bildirdi.

Partilerinde Türkiye'yi şahlandırma mücadelesi olduğunu dile getiren Sarıgül, "Bizim davamız başkaları gibi 'Dolar yarın sabah 40 lira olsun da biz yarın iktidar olalım.' davası değil. Memleket iyi olsun, biz iktidar olmayalım. Hiç önemli değil. Biz ülkemizin sıkıntılarını, sorunlarını, problemlerini en iyi bilen ve çözüm önerilerini en iyi sunan parti olacağız." diye konuştu.

AA / Emrah Gökmen - Politika

Mustafa Sarıgül Türkiye Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title