TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP ile birleşeceklerini açıkladı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzincan milletvekili seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, TDP'nin kurumsal kimliğiyle birlikte son toplantısını yaparak 23 Haziran Cuma günü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile birleşeceklerini söyledi. Sarıgül, CHP'nin belediye başkanlığı seçimlerine derhal başlaması gerektiğini de belirtti.

CHP'den Erzincan milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye Değişim Partimiz kurumsal kimliğiyle birlikte son toplantısını yaparak 23 Haziran Cuma günü Cumhuriyet Halk Partimizle birleşecek" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TBMM'de parlamento muhabirleri ile buluştu. Sarıgül, 36 yıl sonra parlamentoda bulunmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, 'barış', 'özgürlük', 'demokrasi' ve 'laiklik' diyen herkesin şu ortamda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesinin önemli olduğunu söyledi. Şu anda CHP'yi derleyecek ve toparlayacak, yerel seçimlere hazırlayacak kişinin Kılıçdaroğlu olduğunu ifade eden Sarıgül, "Şu anda CHP'de parti içi meseleleri konuşmak iktidarın ekmeğine yağ çalmaktan başka bir işe yaramaz. Şu anda içe dönük mücadele değil, CHP'nin dışa dönük mücadele vermesi gerek. CHP'nin belediye başkanlığı seçimlerine derhal başlamamız gerekir" diye konuştu.

Sarıgül, CHP'nin kurultayında aday oyup olmayacağıyla ilgili de "Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında dik durmaya, omurgalı siyaset yapmaya devam edeceğim" dedi.