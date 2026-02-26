Haberler

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu raporunu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu

Güncelleme:
TBMM Başkanlığı'nda Yapay Zeka Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teslim edildi. Komisyon Başkanı Fatih Dönmez, milletvekilleriyle birlikte raporu sundu.

TÜRKİYE BÜYÜK Millet Meclisi (TBMM) Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu.

TBMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve beraberindeki komisyon üyesi milletvekillerini kabul etti. Kabulde, Komisyon Başkanı Dönmez, hazırladıkları raporu TBMM Başkanımız Kurtulmuş'a sundu" denildi.

