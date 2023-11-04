TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, İtalyan şef Danilo Zanna'nın restoranının açılışına katıldı

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa'da İtalyan şef Danilo Zanna'ya ait restoranın açılışına katıldı. Varank, Danilo Zanna'nın markasının Bursa'da da yer alacağını söyledi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa'da İtalyan şef Danilo Zanna'ya ait restoranın açılışına katıldı.

DownTown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi'ndeki açılışta konuşan Varank, Danilo Zanna'nın markasının Bursa'da da yer alacağını söyledi.

Varank, Danilo şefin Türk halkınca sevildiğini, aynı zamanda bir girişimci olduğunu, 4'üncü restoranını Bursa'da açtığını dile getirdi.

Şefler Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun da açılışa katıldığını anlatan Varank şöyle konuştu:

"Kendileri aslında Türkiye'ye gastronominin ne kadar önemli olduğunu tekrar gösteren bir ekip oldular. Türkiye'de gastronomi kültürünü canlandıran bir ekip oldular. Bu manada da kendilerine özellikle teşekkür ediyorum. Danilo şefin bir restoranını Bursa'ya kazandıracağız ama ben Somer ve Mehmet şefin de arkasından gelmesini istiyorum. Bursa'mız çok güzel bir şehir. Tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle özel ve canlı bir şehir. İnşallah bunun gibi nice yatırımlarla, yeni açılışlarla şehrimizi kalkındırmaya ve güzelleştirmeye devam edeceğiz."

Şef Danilo Zanna da açılışa katılanlara teşekkür ederek "Dostlarım beni yalnız bırakmadı. İyi ki geldiniz. Bursa'da olmak benim için bir onurdur." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek restoranın açılışı gerçekleştirildi.

Yapımı süren Osmangazi Meydanı'nda inceleme

Varank ayrıca Osmangazi Belediyesince kentsel tasarım projesi kapsamında kente kazandırılan ve yakın zamanda açılması planlanan Osmangazi Meydanı'nda incelemelerde bulundu.

Mustafa Varank, Bursa'nın merkezinde 100'den fazla çöküntü binanın kamulaştırılmasıyla 37 bin metrekare alanda inşa edilen Osmangazi Meydanı hakkında Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'dan bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Varank, Osmangazi'nin Bursa'da nüfusu en yoğun ilçelerinden olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın nefes alabileceği, vakit geçirebilecekleri hizmetleri onlarla buluşturmak için AK Parti belediyeciliği olarak belediye başkanlarımızla gayret gösteriyoruz. Osmangazi Meydanı'nın da bu manada hemşerilerimizin keyifle vakit geçirebilecekleri güzel bir eser olarak şu anda yapımı devam ediyor. Başkanımız inşallah ocak ayı itibarıyla burayı açmayı planladıklarını bize ifade etti. İnşallah vatandaşlarımız keyif alacakları bir meydana kavuşmuş olacak. Büyük bir gayretle çalışılıyor. İnşallah şehrimizin yeni bir destinasyonu olarak vatandaşlarımıza hizmet edecek."