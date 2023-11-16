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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Savunma Bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşülüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Savunma Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başladı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonun bugünkü toplantısında Milli Savunma Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin yanı sıra Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığının bütçe ve kesin hesapları ile Sayıştay raporları görüşülecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.