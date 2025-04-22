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TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de kürsü çocuklara bırakıldı. Özel oturumda konuşan bir kız çocuğu, bilime, sanata ve üretime vurgu yaparak "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözleriyle konuşmasını tamamladı. Salonda büyük alkış alan konuşma, bayramın ruhunu yansıttı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geleneksel "Çocuk Özel Oturumu" gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından yönetim, çocuk başkan ve katip üyelere devredildi. Genel Kurul bu kez çocukların sesine kulak verdi.

"DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Oturumda konuşan bir kız çocuğu, eğitimde bilim, sanat ve spor olanaklarının artırılması gerektiğini vurgulayarak "Bilimle, sanatla, sporla büyüyen çocuklar bu ülkenin aydınlık yarınlarını inşa edecek. Ama bunun için bizlere daha fazla bilim atölyesi, sanat alanı, spor imkanı sunulmalı. Çünkü biz sadece kitaplarda yazanları öğrenmek değil, hayata dokunmak, üretmek, dünyayı değiştirmek istiyoruz. Bugün Meclis'te bir çocuk olarak sesimi duyurabiliyorum. Bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize miras bıraktığı Cumhuriyet'in eseridir! O halde bu emaneti daha da yüceltmek için hep beraber çalışalım" ifadelerine yer verdi.

ATATÜRK'ÜN SÖZÜNÜ OKUDU, ALKIŞ TUFANI KOPTU

Konuşmasını Meclis'in duvarında yer alan "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözünü okuyarak tamamlayan küçük temsilci, salondan büyük alkış aldı. Bu anlamlı konuşma, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günün ruhunu bir kez daha hatırlattı.

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TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (17)

Haber Yorumlarıhasan kaçan:

Egemenlik kayıtsız şartsız ALLAH ındır. bu kızın söylediğini söyleyen ebediyen cehennemliktir.

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme129
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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

sözle lafla peynir gemisi yürümez, geldiğimiz noktaya bakalım. duyguların coşmasıyla yol alamayız. önce millette ahlaklı olacak dürüst olacak birbirini kazıklamayacak.

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Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMustafa ŞehAde:

«Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünü ilk söyleyen Fransız düşünür Jean Jacques Rousseau'dur. m. k. atatu… sözde 1881 de doğmadan yüzyıl önce ölmüştür.

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Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Yuru be kızım kim tutar seni allahimiza hamdolsun milletimiz var olsun

Yorum Beğen45
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Haber YorumlarıErkan Arslan:

İstanbul Milletin iradesiyle İmamoğlunu Verilmişti Sonuç??? AKMHPKK El Koydu

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıHalit:

hiçte milletin değildir seçilen derebeylerindir ezilen yine millet

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıABDULLAH ADEMOĞLU:

YAZIK BU ÇOCUKLARIMIZA, AAAHH BİR BİLSELER

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıHasan Turk:

Bu beyin surude yok alismislar kula kul olmaya zavalli yaratiklar.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıJY:

KALKINMAK, ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İNŞAA ETMEK İSTİYORSAK OKULLARDA MATEMATIK VE FEN BİLİMLERİ DERSLERİNE ÖNEM VERMELİYİZ VE DİN DERSLERİNİ KALDIRMALIYIZ. OKUL BİLİM ÖĞRENME YERİDİR DİNİ AİLELER İSTİYORSA EVDE ÖĞRETSİN. DİNLERİN PİS ELLERİNİ OKULLARIMIZIN ÜZERİNDEN ÇEKTİRMELİYİZ.

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Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıMustafa Gül:

M.H.P ve A.K.P bu kiza kurban olsun. Bu minicik kizimiz kadar bu vatani sevmediniz.

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Yorum Beğenme6
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