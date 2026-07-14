TBMM Komisyonu: Dijital Platformlar Çocukların Gelişimini Şekillendiriyor

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Risklerini Araştırma Komisyonu toplandı.

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Risklerini Araştırma Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Beyazıt, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yalnızca bir anma günü olmadığını belirterek, "15 Temmuz, milli iradenin, demokrasiye bağlılığın, birlik ve beraberlik ruhunun nesilden nesile aktarılmasının en güçlü sembollerinden biridir. Bu vesileyle 15 Temmuz hain darbe girişiminde canlarını hiçe sayarak milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkan kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Komisyonun çalışma alanının aile yapısını, eğitim sistemini, çocuk güvenliğini ve dijital egemenliği doğrudan ilgilendiren stratejik bir konu olduğunu ifade eden Beyazıt, dijital platformların artık yalnızca içerik sunan yapılar olmadığını, kullanıcı davranışlarını şekillendiren ve tercihleri etkileyen küresel sistemlere dönüştüğünü söyledi. Özellikle gelişim çağındaki çocukların dijital platformlardan etkilendiğine dikkat çeken Beyazıt, "Sadece ekrana bakılan süre değildir mesele. Çocuğun dikkatini, zamanını, düşünce dünyasını ve gelişimini şekillendiren görünmez algoritmik sistemlerin nasıl çalıştığıdır" diye konuştu.

'2 ADET UZUN NAMLULU SİLAH, 150 ADET TÜFEK, 46 ADET TABANCA ELE GEÇİRİLDİ'

Komisyonda ilk sunumu gerçekleştiren Emniyet Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, "2021-2026 yılları arasında; çocuğun cinsel istismarı, çocuk polisi temel eğitimi, çocuk mevzuatı, çocukla iletişim teknikleri, suç önleme ve çocukların suçtan korunması vb. konularda çocuk birimlerinde görevli 19 bin 717 personele hizmet içi eğitim verilmiş olup eğitimlerimiz devam etmektedir. İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliği ile 'Eğitim ve Güvenlik Projesi' kapsamında hazırlanan 'Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü' 20 Haziran 2022 tarihinde imzalanarak yürürlüğe konulmuştur. Protokol ile bakanlıklar arası iş birliği ve koordinasyonun daha etkin hale getirilerek çocuk ve gençlerin suça sürüklenmesinin önlenmesi, her türlü suçtan uzak tutulması, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamda sürdürmelerinin sağlanması amaçlanmıştır. 'Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü' kapsamında 2025-2026 eğitim-öğretim yılında; 1134 okulda 951 okul kolluk görevlisi okullarda sabit olarak görev almıştır. 24 bin 216 okulda 20 bin 15 güvenli okul koordinasyon görevlisi okul yönetimleri ile sürekli iletişim halinde görev yapmıştır. 21 bin 103 okulda 6 bin 105 ekip okullarda, öğrencilerin giriş-çıkışlarını takip etmiştir. 14 Nisan 2026 tarihinde Şanlıurfa Siverek ve 15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş Onikişubat ilçelerinde meydana gelen olaylar sebebiyle yürütülen operasyonlarda; 2 adet uzun namlulu silah, 150 adet tüfek, 46 adet tabanca, işlem yapılan 77 adet kurusıkı tabanca, 46 adet oyuncak tabanca ve tüfek, 996 adet cep telefonu, 221 adet kesici-delici alet, 7 bin 16 adet fişek ve çok sayıda bilgisayar ve dijital materyal, ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

'10 MİLYON 283 BİN 839 ÖĞRENCİYE ULAŞILMIŞTIR'

Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı Tuğgeneral Murat Evren, çocukların korunmasına yönelik yürütülen çalışmaları anlattı. Tuğgeneral Evren, 2021-2026 yılları arasında Çocuk Koruma Kanunu, çocukların suçtan korunma yöntemleri, çocukla iletişim teknikleri ve görüşme usulleri, çocuk teslimi ile çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi gibi başlıklarda çocuk birimlerinde görev yapan 9 bin 650 personele hizmet içi eğitim verildiğini söyledi. Evren, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliği ile Eğitim ve Güvenlik Projesi kapsamında, eğitim güvenliği alanında yaşanan sorunlara yönelik bütüncül stratejiler geliştirilerek, çocuklarımızın bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki yönden nitelikli eğitim almış sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla hazırlanan 'Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Arttırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü' 20 Haziran 2022 tarihinde imzalanarak yürürlüğe konulmuştur. Protokol kapsamında; okulların öncelik durumlarına göre belirlenen periyotlarda güvenli eğitim koordinasyon görevlileri tarafından okul yönetimleri ile düzenli olarak görüşülmekte, bildirilen sorunlar jandarma birimlerimizce takip edilerek çözümler sağlanmaktadır. 2025-2026 Eğitim Öğretim Döneminde okul görüşmelerine ilişkin toplam 148 bin 438 okul gözlem formu düzenlenmiştir. 2025-2026 Eğitim Öğretim Dönemi'nde toplam 20 bin 550 okulda 13 bin 315 jandarma personeli Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi olarak görevlendirilmiştir. Öğrencilere yönelik 'Suçtan Korunma Yöntemleri', 'Kişisel Güvenlik' ve 'Trafik Güvenliği' vb. konularda suçtan korunma yöntemleri ve suçla karşılaşması durumunda ne yapmaları gerektiği anlatılmaktadır. Bu kapsamda son 5 yıl içerisinde; 74 bin 607 bilgilendirme faaliyeti düzenlenmiş, 10 milyon 283 bin 839 öğrenciye ulaşılmıştır" dedi.

Ardından katılımcılar, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bir vekilin radikalleşmeye yönelik sorusuna cevap veren Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, "Türkiye'de, FETÖ'nün radikalleştiğini en iyi emniyet raporlamıştır. En iyi emniyet uyarmıştır. Radikalleştiğini görmüştük ve söylemiştik. ve neticede sadece FETÖ'cüler değil, diğer grupları da söylüyoruz. Onları da takip ediyor emniyet ve jandarma. Aşırılık ve radikalleşme, devlete karşı ciddi bir tehditle tehlike halini oluşturabileceğini düşündüğümüz ihtimaller dahi takip ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı