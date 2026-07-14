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FIFA'dan Sivasspor'a bir kötü haber daha

FIFA'dan Sivasspor'a bir kötü haber daha
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TFF 1. Lig ekibi Sivasspor, FIFA'dan 3 dönem daha transfer yasağıyla cezalandırıldı.

2026-2027 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Sivasspor, FIFA’dan 3 dönem daha transfer yasağıyla cezalandırıldı.

SİVASSPOR'A 3 DÖNEM DAHA YASAK

FIFA’nın 14 Temmuz 2026 tarihli kararına göre kırmızı-beyazlı kulübe 3 dönem transfer yasağı uygulanacak. Son kararla birlikte Sivasspor’un FIFA nezdinde transfer yasağı bulunan dosya sayısı 3’e yükseldi. 

YENİ OYUNCU TESCİLİ OLMAYACAK

Kırmızı-beyazlı kulüp, söz konusu dosyaları çözüme kavuşturmadığı sürece kadrosuna yeni oyuncu tescili gerçekleştiremeyecek.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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