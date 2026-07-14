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Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul'da

Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul'da Haber Videosunu İzle
Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul'da
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Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıklayan Beşiktaş, yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

  • Beşiktaş, Arsenal'den Leandro Trossard'ın transferini KAP'a bildirdi.
  • Trossard, 3+1 yıllık anlaşma için İstanbul'a geldi.
  • Beşiktaş, Arsenal'e 18 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro performans bonusu ödeyecek.

Beşiktaş, transfer dönemine damga vuracak dev bir hamleyle Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard transferini bitirdi.

TROSSARD RESMEN BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş, Arsenal'de mücadele eden Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ın transferini KAP’a bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

İSTANBUL'A İNİŞ YAPTI

Beşiktaş, 3+1 yıllığına anlaşmaya vardığı Trossard, saat 19.10 sularında İstanbul'a geldi. Deneyimli oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

TARAFTARLARA İLK MESAJI

Taraftarlara seslenen Leandro Trossard, "Beşiktaş taraftarıyla buluşmak için sabırsızlanıyorum. En güzel sezonları Beşiktaş formasıyla yaşamak istiyorum." dedi.

BONSERVİS BEDELİ

Beşiktaş'ın bu transfer için Arsenal'e 18 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro performans bonusu olmak üzere toplam 20 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Premier Lig şampiyonu Arsenal'de geride kalan sezonda 50 maçta süre bulan Belçikalı Trossard, 8 gol attı ve 11 asist yaptı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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