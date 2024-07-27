TBMM'de ABD ve Netanyahu'yu kınayan tezkere kabul edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki hitabını kınayan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş imzalı kınama tezkeresi Genel Kurul'da kabul edildi.

NETANYAHU'YU KINAYAN TEZKERE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne hitabı üzerine Meclis Başkanlığı Tezkeresi'ni okuttu. Tezkere TBMM'de kabul edildi.

"NETANYAHU'NUN ABD KONGRESİ'NE HİTABI BİR UTANÇ TABLOSU"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzalı tezkerede şu ifadeler yer aldı: " Filistin'de on yıllardır devam eden haksız işgal ve ağır hukuk ihlallerini, Gazze'deki acımasız bir etnik temizlik kampanyasıyla eşi benzeri görülmemiş bir boyuta taşıyan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD kongresine hitabı tarihe bir utanç tablosu olarak geçmiştir. TBMM olarak bu demokratik ayıbı esefle kınadığımızı, karşıladığımızı ilan ediyoruz. Gazze'de 10 ay içerisinde çoğunluğu kadın ve çocukların oluşturduğu en az 40 bin sivil katledilmiştir.

Yaşam alanları kasıtlı olarak tahrip edilen 2 milyon Gazzeli yerlerinden edilmiştir. Hayatta kalabilenler her türlü insani yardımın engellendiği dar bir bölgede açlık ve hastalıklar karşısında yaşam mücadelesi vermektedir. Gazze'deki insani trajedi her geçen gün derinleşirken Batı Şeria'daki işgalci şiddeti de tırmanmakta ve Filistinlilerin canı ile mülklerine yönelik saldırılar hız kazanmaktadır.

"TALİHSİZ BİR MEYDAN OKUMA"

Bu tablonun baş mimarı olan eli kanlı bir savaş suçlusunun demokrasi ve insan hakları savunuculuğunu kimseye bırakmayan bir ülkenin müşterek meclisinde alkış ve tezahüratlar eşliğinde konuşturulması sadece demokratik bir ayıp değil, aynı zamanda hukuka, her türlü insani ve ahlaki değere karşı talihsiz bir meydan okumadır" denildi.

"ESEF VERİCİ"

ABD Kongresi'nin İsrail'in sınır tanımayan saldırganlığını dizginlemesinin vurgulandığı tezkere şu sözlerle devam etti: "Kongre'nin büyük insanlık suçlarının faillerine güç ve cesaret veren yalanlarla dolu bir sahne şovuna alet edilmesi esef vericidir. Buna mukabil kongre binasının içinde ve dışında maşeri vicdanın sesi olanların gösterdiği tavrı son derece kıymetli buluyor, şaibeli bir ismin parlamentolarında konuşturulmasına cesaretle karşı çıkarak oturuma katılmayan sağduyu sahibi Kongre üyelerini de takdirle karşılıyoruz.

Tüm insanlığın başından itibaren tanık olduğu soykırıma varan katliamın ve açık savaş suçlarının üstünü örtmeye Netanyahu'nun yalana dayalı şovu yetmeyecektir. Başta ABD Kongresi olmak üzere İsrail üzerinde siyasi etki sahibi olan bütün karar alıcıları, Gazze'de akan kanı durdurmak için etkili tedbirler almaya, acil bir ateşkes için İsrail üzerindeki siyasi baskıları artırmaya ve işlenen vahim suçlar sebebiyle hesap verebilirlik çabalarına destek olmaya davet ediyoruz. Savaş suçlularının konuşacakları yer, parlamento kürsüleri değil, uluslararası mahkemelerde sanık sandalyesidir."