TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, Gürcistan Parlamentosu heyetiyle görüştü
Güncelleme:
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Gürcistan Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Aleksandre Tabatadze ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Soylu, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, Gürcistan heyetini Ankara'da ve Gazi Meclis'te ağırlamaktan duyduğu onuru ifade etti.

Birçok kez gittiği Gürcistan'da çok güzel dostluklar ve çok güçlü işbirliği mekanizmaları oluşturduğunu aktaran Soylu, komşuluk, sıkı bağlar, gelenek ve görenek açısından iki ülkenin çok yakın olduğunu belirtti.

"Küreselleşme" adı altında dünyanın birbirini çok iyi takip ettiği bir dönemden geçildiğini ifade eden Soylu, "Çok daha medeni bir dönem yaşamamız gerekirken, çok daha ilkel bir dönem yaşıyoruz. Venezüella'da olan endişeyi hep beraber yaşıyoruz, Sudan'da yaşananların bir insanlık dramı olduğunu görüyoruz. Gazze'de yaşananlar zaten ortada, anlatmaya gerek yok. Ukrayna'nın dünyanın bir güç tartısı olduğunu hep birlikte müşahede ediyoruz. Biz de bu dönemin kendi toplumumuzdaki önderleriyiz. " diye konuştu.

Bir çocuğun yaşadığı adaletsizliği "insanlığın üzerindeki büyük bir sorumluluk" olarak nitelendiren Soylu, "Kendini dünyanın hükümdarı zannedenler, maalesef hepimizi bir stadyumun içerisindeki çok kötü bir şekilde anlatılabilecek dövüşçüler olarak dövüştürüyorlar ve ardından da seyrediyorlar. İnşallah bunlara hep birlikte meydan okuruz." ifadesini kullandı.

Gürcistan Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Tabatadze, Türkiye ile Gürcistan arasında çok üst düzeyde işbirliği bulunduğunu belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşına Gürcistan'ı da dahil etmek isteyenlerin, bunun için çaba harcayanların olduğunu belirten Tabatadze, "Günümüzde Gürcistan'ın topraklarının yüzde 20'si Rusya işgali altındadır. Gürcistan, bu toprakları kesinlikle geri alacak ancak bunu savaşarak yapmak istemiyor. Asıl amacımız sadece topraklarımızı geri almak değil, aynı zamanda o topraklarda yaşayan insanları da geri kazanmaktır. Gürcistan, bu istedikleri savaşa dahil olsaydı, o zaman Kafkas bölgesinin de istikrarsızlığına sebep olurdu ve Gürcistan tamamen yok olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
