TBMM Genel Kurulundan, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan filolara saldırılarına tepki

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Üç milletvekilimiz şu an Aşdod Limanı'nda. Oraya özel bir uçak gitti. Gönderilen uçak sadece milletvekillerimiz için değil, o anda alınmaya müsait olan vatandaşlarımız da hep birlikte alınacaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan filolara yönelik saldırılar görüşüldü. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuşmasının ardından parti gruplarının temsilcilerine söz verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye ve diğer bölge ülkelerinin, İsrail'in uluslararası sularda İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırısına engel olamadığını söyledi.

"Gün bugündür. Küresel teröristlerden, politik aldatmacalardan çekinmeyelim, endişe etmeyelim." diyen Arıkan, İsrail'e nota verilmesi gerektiğini ifade etti.

İktidara çağrıda bulunan Arıkan, İsrail ile tüm diplomatik ilişkilerin kesilmesi, Türkiye'deki İsrail diplomatlarının sınır dışı edilmesi, Türkiye'nin, İsrail'in içerisinde yer aldığı bütün uluslararası kurum, kuruluş, organizasyon ve etkinliklerden çekilmesi, dolaylı ya da doğrudan İsrail'e yönelik her türlü ticaret, ithalat ve ihracatın sonlandırılması, Türkiye'de faaliyette bulunan ve İsrail'e maddi manevi destek sağlayan bütün şirket ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulması, İsrail vatandaşlığı da bulunanların Türk vatandaşlığının sonlandırılması, Türk hava sahasının tüm İsrail uçaklarına kapatılması gerektiğini savundu.

İsrail'e yönelik küresel yaptırımların devreye alınması için Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bütün uluslararası kurum ve kuruluşların harekete geçirilmesi gerektiğini ifade eden Arıkan, Gazze'ye uluslararası bir barış gücü gönderilmesi için Türkiye'nin acil ve kararlı bir şekilde girişimlerde bulunması gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, İsrail güçlerinin uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım götüren Vicdan Gemisi'ne saldırmasının bir korsanlık olduğunu söyledi.

Saldırıyı kınayan Türkoğlu, "O gemide milletimizin onuru, vicdanı vardır. Bu saldırı yalnızca bir gemiye değil Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk demokrasisine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesine yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, seçilmiş milletvekillerinin uluslararası sularda kaçırılması asla kabul edilemez. Esir tutuldukları her gün ülkemizin itibarına yapılmış çok büyük bir saldırıdır. Uluslararası Deniz Hukukuna göre bir devletin kendi kara sularının ötesinde sivil bir gemiye müdahalesi açıkça yasa dışıdır." sözlerini sarf etti.

"Bugün susturulmak istenen Gazze'nin sesi değil, adaletin ta kendisidir"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, İsrail tarafından alıkonulan Özgürlük Filosu'ndaki tüm Türk vatandaşlarının sağ salim ve bir an önce Türkiye'ye gönderilmesi için devletin her türlü girişimde bulunduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyetinin, tarih boyunca bağımsızlığını, egemenliğini ve onurunu hiçbir zaman çiğnetmediğini vurgulayan Kılıç, "Özgürlük Filosu'nda bulunan milletvekillerimiz Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve Filistin sevdalısı diğer aktivistler işgalci İsrail askerleri tarafından maalesef zorla alıkonulmuşlardır. Bu hareketi lanetliyoruz. Uluslararası sularda yaşanan rezalet sadece üç Türk milletvekilinin alıkonması değildir. Bu hadise yüce Türk milletine, TBMM'ye ve insanlık onuruna yöneltilmiş alçakça bir saldırı, Türk devletine karşı işlenmiş açık bir uluslararası suçtur." ifadelerini kullandı.

Özgürlük Filosu'na yönelik saldırının, İsrail'in gerçek yüzünü, zalimliğini, şımarıklığını ve insanlık değerlerinden ne kadar uzaklaştığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğinin altını çizen Kılıç, "Bugün susturulmak istenen Gazze'nin sesi değil, adaletin ta kendisidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi seçilmiş temsilcilerine yöneltilen bu tehdidi asla cevapsız bırakmayacaktır. Devletimiz diplomatik, siyasi ve hukuki tüm yolları en sert şekilde kullanacak, milletimizin onurunu ve devletimizin itibarını sonuna kadar savunacaktır." diye konuştu.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, İsrail'in ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak için gemilerle Gazze'ye gidenlere yönelik müdahalelerin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

İsrail tarafından Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlatılan saldırılarda 67 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktaran Özen, "Gazze'deki soykırım yapılmak ve tümüyle sessizliğe mahkum edilmek isteniyor. Gazze'de öldürülen, katledilen gazetecilerin sayısı 200'ü çoktan aştı. Peki Türkiye ne yaptı, ne yapıyor, ne yapmalı? Ne yazık ki Türkiye'nin tutumu da maalesef aynı riyakarca gündelik politikanın çıkarlarına teslim olmuş durumda." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Gazze'de yaşanan insanlık trajedisinin hiç kimsenin tahammül edemeyeceği bir seviyeye ulaştığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sabahtan beri İsrail devletini ya da hükümetini eleştirip vicdan rahatlatıyoruz ama kimse Gazze'deki masum sivilleri kurtaracak çözüm önerilerini dile getiremiyor. Gazze'ye el uzatabilmemizin, buradaki kıyımı durdurabilmemizin, en azından yavaşlatabilmemizin yolu var, o da Türkiye'nin İsrail üzerindeki eski ağırlığını kuracak politikaları hayata geçirmektir. İsrail'i ya da bir başka ülkeyi polemikle durduramazsınız, İsrail'i Türkiye'nin hatırını ve taleplerini kıramayacak bir pozisyona getirmek zorundasınız."

"Bu saldırı cevapsız kalmayacak"

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Gazze'ye ilaç ve insani yardım götürmek, Gazze'deki ablukayı kırmak üzere yola çıkan Özgürlük Filosu'na yapılan saldırıyı lanetlediğini belirtti.

Turan, "Bu filoda gözaltına alınan başta milletvekilimiz, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyemiz Sema Silkin Ün Hanımefendi, Necmettin Çalışkan Milletvekilimiz ve Mehmet Atmaca Milletvekilimiz olmak üzere 21 vatandaşımızı ve gözaltına alınan, bütün insanlık vicdanını taşıyan kardeşlerimi tebrik ediyorum. Haydut İsrail bir an önce bu filoda rehin almış olduğu kardeşlerimizi bırakmalıdır." diye konuştu.

Turan, bu saldırının sadece filoda bulunanlara karşı değil, İsrail'in 20 yıla yakındır uyguladığı insanlık dışı ablukaya karşı duran, insanlık vicdanını taşıyan herkese yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı.

Turan, "Bu saldırı hiç kuşkusuz ki cevapsız kalmayacaktır. Biz devlet ve millet olarak bazı şeyleri imhal ederiz ama asla ihmal etmeyiz. Günü, vakti ve saati geldiğinde herkes işlemiş olduğu suçun bedelini en güçlü şekilde ödeyecektir. Bundan hiçbir kuşkumuz yok." dedi.

İsrail'in sadece dünyanın farklı coğrafyalarından getirilmiş 7,5 milyona yakın Yahudi'den oluşan bir toplama kampından ibaret olmadığını dile getiren Turan, "İsrail denilen bu terör devleti Batı emperyalizminin Doğu Akdeniz'deki garnizonudur. İsrail'in İsrail'den ibaret olduğunu zannedenler ya cahildir ya da gafildir. İsrail Amerika'dır yani büyük İsrail Amerika, küçük İsrail oradaki İsrail, yavrusu. İngiltere hakeza aynı şekilde kurucusu, 30 yıl boyunca manda altında tutup sonra İsrail'in kuruluşunu sağlayan emperyalizmin ağababası." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük de İsrail'in uluslararası sularda yaptığı saldırının korsanlık ve hukukun ihlali olduğunu belirterek üç milletvekilinin serbest bırakmasını istedi.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da İsrail'in uluslararası sularda Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırısına tepki gösterdi.

"Özel uçak gitti"

Söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu gemilerine yönelik saldırısının ardından alıkonulan, aralarında 3 milletvekilinin de olduğu Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin Genel Kurul öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğünü belirtti.

Alıkonulan vatandaşların durumunu yakından takip ettiklerini ifade eden Zengin, bölgeye özel bir uçağın gönderildiğini, oradaki vatandaşların yarın veya ertesi gün getirileceğini açıkladı.

Özel uçağın sadece milletvekilleri için olmadığını, o anda alınmaya müsait olan tüm vatandaşların hep birlikte alınacağını dile getiren Zengin, "Sadece Türk vatandaşları da değil başka ülke vatandaşları da şartları oluşan herkes alınarak gelecektir." dedi.

Genel Kurul'da, Gazze'ye Giden İnsani Yardım Filolarına Yönelik Saldırılara Dair Meclis Başkanlığı Tezkeresinin oybirliğiyle kabul edilmesinin ardından, bazı ihtisas komisyonlarında açık bulunan üyelikler için seçim yapıldı.

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi, kabul edilen Danışma Kurulu kararı gereği yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.