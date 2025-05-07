TBMM Genel Kurulunda Sırrı Süreyya Önder için anma töreni düzenlendi

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder'in, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların, Türkiye'nin huzuruna, milli birlik ve kardeşliğine olan katkılarının unutulmayacağını söyledi.

Bozdağ, Önder'in, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların Türk toplumunun hafızasında unutulmaz bir yerinin olacağını belirtti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bozdağ başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, kalp rahatsızlığı dolayısıyla tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için anma töreni düzenlendi.

Törende, Meclis Başkanvekili Bozdağ, saygı duruşunda bulunulmasının ardından yaptığı konuşmada, Önder'e Allah'tan rahmet diledi.

Önder'in vefatının herkesi derinden üzdüğünü vurgulayan Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder'in, uzlaşmacı siyaset anlayışıyla sadece kendi partisine gönül verenlerin değil birbirinden çok farklı siyasi ve ideolojik kesimlerin de takdirini kazandığını hatırlattı.

Bozdağ, "Özellikle son dönemde 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yürütmüş olduğu çalışmaların, ülkemizin huzuruna, milli birlik ve kardeşliğine olan katkıları açısından Türk toplumunun hafızasında unutulmaz bir yeri olacaktır. Eminim ki kendisinin hayattayken görmek istediği 'Terörsüz Türkiye' idealinin gerçekleşmesi halinde merhum Sırrı Süreyya Önder'in ruhu şad olacaktır." diye konuştu.

Önder'in mütevazi kişiliğe sahip olduğunu söyleyen Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder'in, gerilimli oturumlarda yaptığı esprilerin tüm milletvekillerini tebessüm ettirdiğini, gerilimi azalttığını anımsattı.

Bozdağ, Önder'le TBMM çatısı altında görev yapmaktan onur duyduğunu kaydederek, milletvekillerini Sırrı Süreyya Önder için Fatiha okumaya davet etti.

Daha sonra Bozdağ, siyasi partilerin grup başkanvekillerine taziyelerini iletmek için söz verdi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Önder'in ölümüyle de izler bıraktığını ifade etti.

Sırrı Süreyya Önder'in kendisini barışa adadığını belirten Ekmen, yaşanan sürecin tamamlanmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu da Önder'e Allah'tan rahmet diledi.

Önder'in, sıkıntılı ve zorlu konuları sanatçı kimliğiyle yumuşattığını anlatan Kavuncu, Sırrı Süreyya Önder'in, tartışmaların çözülmesine katkı sunduğunu söyledi.

"Verdiği mücadele ülkemizin huzuru, kardeşliği için atılmış değerli adımlardır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Önder'in, Türkiye'nin barışı, huzuru ve kardeşliği için verdiği mücadeleyle hafızalarda her zaman yaşayacak siyaset, kültür ve sanat insanı olarak tarihe geçtiğini belirtti.

Sırrı Süreyya Önder'in, birlik ve beraberlik için çaba gösterdiğine dikkati çeken Akçay, şöyle devam etti:

"Özellikle terörün son bulması, silahların susması için gösterdiği gayret ve adanmışlık gelecek nesillere bırakacağımız barış ve huzur dolu Türkiye'nin en somut göstergesidir. Bu uğurda attığı her adım, verdiği mücadele ülkemizin huzuru, kardeşliği, barışı ve güvenliği için atılmış değerli adımlardır."

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de hüzünlü bir gün yaşandığını dile getirdi.

Önder'in, her zaman demokratik kişiliğinin ön planda olduğunu ifade eden Emir, Sırrı Süreyya Önder'in, Genel Kurulu yönetirken İç Tüzük'ü adaletli uyguladığını anlattı.

Murat Emir, "Kendisinden razıyız. Türkiye, Sırrı Süreyya Önder gibi değerini kaybetmekle acı içerisinde. Çünkü sanatçı, siyasetçi kimliği var, ömrü boyunca barışa adanmış yaşam söz konusu. Kendisinin bıraktığı boşluğun dolmayacağını bilerek anısı önünde saygıyla eğiliyoruz." dedi.

"Ortak mirasa sahip çıkmamız gerekmektedir"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Önder'in çok sayıda hatırayı geride bıraktığını ifade etti.

Sırrı Süreyya Önder'in, kucaklayıcı, kapsayıcı ve diyaloğa açık olduğunu belirten Akbaşoğlu, onun "Terörsüz Türkiye" konusunda yoğun çaba gösterdiğini söyleyerek, "Yoğun bir çabayla Türkiye'nin birlik ve beraberliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine, 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılması yönündeki samimi çabalarıyla bize en büyük mirası bırakmıştır. Hep birlikte ortak sorumluluk paydası içerisinde bu mirasa sahip çıkma mesuliyetini bizlere hatırlatmıştır. Bu ortak mirasa, ortak geleceğe Sırrı Süreyya Önder Bey'in de ruhunu rahatlatacak şekilde sahip çıkmamız gerekmektedir." diye konuştu.

Akbaşoğlu, Önder'in vasiyeti üzerine Şeyh Galip'in Naat'ını okudu.

DSP Genel Başkanı Mehmet Önder Aksakal, Önder'in, "Terörsüz Türkiye" sürecinde ortaya koyduğu çabaların boşa çıkmaması temennisinde bulundu.

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de zor bir gün yaşandığını ifade ederek, başsağlığı diledi.

EMP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, Önder'in hayatı boyunca çok bedel ödediğini anımsattı. Önder'in barış mücadelesinin yollarına ışık tutmaya devam edeceğini vurgulayan Demir, Sırrı Süreyya Önder'in unutulmayacağını kaydetti.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Önder'in mütevazi kişiliğe sahip olduğunu dile getirdi. Önder'e Allah'tan rahmet dileyen Bekin, DEM Parti Grubu'na da başsağlığı dileklerini iletti.

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, "Herkesin barış ve kardeşlik içinde yaşadığı Türkiye için mücadele etmeye devam etmemiz gerekir." sözlerini sarf etti.

"Sırrı Süreyya Önder'in arkasından konuşacağım aklıma gelmezdi"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, taziye dileklerini ileten milletvekillerine teşekkür etti.

Önder'in herkese dokunduğunu ve kulak verdiğini belirten Koçyiğit, "Sırrı Süreyya Önder'in arkasından konuşacağım aklıma gelmezdi. Onun mücadelesine inanıyoruz. Önder, halkların barışı için çalıştı, çırpındı. Anadolu'nun ve Türkmen halkının yiğit evladıydı, Kürt dostuydu." ifadesini kullandı.

Önder'in barış için çalıştığını kaydeden Koçyiğit, demokratik bir Türkiye'yi inşa edeceklerini ve barışı getireceklerini dile getirdi.

Koçyiğit, "Bizim ona sözümüzdür, yarım bıraktığı barış türküsünü tamamlamak, bu barış yolunu yürümek, sonuna ulaştırmak bizim boynumuzun borcudur." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de Önder'in derin izler bıraktığını belirtti.

"Sırrı Süreyya Önder, toprağında gölgesi olmayanların umududur" diyen Temelli, Önder'i hep saygıyla anacaklarını söyledi.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, siyasi partilerin grup başkanvekillerinin ve milletvekillerinin açıklamalarının ardından, Önder'in gök kubbede hoş bir seda bırakarak aralarından ayrıldığını ifade etti.

Bozdağ, "İnşallah, 'Terörsüz Türkiye' hedefi gerçekleştiği zaman, bu hedefin temeline konulan ilk taşlardan birisi Sırrı Süreyya Önder'e ait olacak ve hepimiz onu bu önemli temele verdiği destekten dolayı da belki de nice yıllar, yüz yıllar hayırla yad edeceğiz." diye konuştu.

DEM Parti milletvekillerinin yer aldığı sıraların en önüne Sırrı Önder'in fotoğrafı konuldu. Ayrıca milletvekilleri, yakalarına Önder'in fotoğrafını taktı. Milletvekilleri, Genel Kurul Salonunda DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları'nın yanına giderek baş sağlığı dileklerini iletti. Anma törenine, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Grup Başkanı Abdullah Güler de katıldı. Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder, anma törenini locadan izledi.

Törenin ardından Genel Kurul, gündemdeki konuları ele almaya devam etti.