TBMM Genel Kurulunda 23 Nisan özel oturumu

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Milletin kaderi sokakta değil sandıktadır. Siyaset, sesin gürültüsünde değil sözün ağırlığında, milletin ferasetindedir. Hiç kimse, hiçbir kesim sokaklardan, kaos ve kargaşa çıkarmaktan medet ummamalıdır." dedi.

Akçay, TBMM Genel Kurulunda, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan özel oturumda, 105 yıl önce bugün tarihin yeniden yazıldığını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." sözünü hatırlatan Akçay, Atatürk'ün milli egemenlik düşüncesini "Milli Mücadele ve savaş ancak milletle beraber kazanılır." ilkesine dayandırdığını vurguladı.

MHP Grup Başkanvekili Akçay, "Bu esaslı ilke, millete dayanan, meşruiyetini ve gücünü milletten alan, bir mücadelenin en zor şartlarda dahi bir milli uzlaşma ve kararlılıkla sürdürüleceğine işaret etmektedir. İşte bu ittifak ve uzlaşma zemini Büyük Millet Meclisinde vücuda gelmiş, Milli Mücadele böyle kazanılmıştır." diye konuştu.

Tarihin her safhasında milletin karşısına çıkan teslimiyetçi zihniyetin Kurtuluş Savaşı döneminde de farklı yüzlerle ortaya çıktığını belirten Akçay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kimileri mandacılığı bir kurtuluş ümidi telakki etmiş, kimileri işgal kuvvetlerinin himayesine sığınarak siyaset yürütmeyi marifet saymıştır. Bunlar 'Bizi İngiliz veya Amerikan mandası kurtarır' diyorlardı. Bugün o zihniyet, farklı kisvelerle, farklı cümlelerle yeniden boy göstermektedir. Günümüzde hala İngiliz muhiplerinin izinden gidenlere aziz Atatürk'ün irfan dolu hitabıyla sesleniyorum: Hangi istiklal vardır ki yabancıların nasihatlarıyla yabancıların planlarıyla yükselebilsin?"

"Sokak çağrıları yapmak tarihten ders almayan bir şuursuzluk halidir"

Ülke yönetiminde istikrarlı ve güçlü olmak için iç cephenin kuvvetli olması gerektiğini vurgulayan Akçay, "Bugün Nutuk'u hiç okumadığı ve anlamadığı anlaşılanlar, iç cepheyi zayıflatma pahasına sokak çağrıları yapmakta, devlet ile milleti karşı karşıya getirmeye çalışmaktadırlar." dedi.

Nutuk'ta iç isyanlara çok fazla değinildiğini aktaran Akçay, şöyle devam etti:

"Bugün ne hazindir ki, sokakları siyasal baskı aracı sayan, meşru yolları terk edip milletin huzurunu zedeleyen bazı çevreler, demokrasiyi ve siyaseti kaos ve kargaşa ile karıştırmaktadır. Bugün millet-devlet bütünleşmesini hedef alacak şekilde sokak çağrıları yapmak tarihten ders almayan bir şuursuzluk halidir. Milletin kaderi sokakta değil, sandıktadır. Siyaset, sesin gürültüsünde değil; sözün ağırlığında, milletin ferasetindedir. Hiç kimse, hiçbir kesim sokaklardan, kaos ve kargaşa çıkarmaktan medet ummamalıdır. Sokaklar karanlıktır. Bu yanlış çağrıyı yapanlar unutmasınlar ki, sokakta oluşan kaos ve kargaşa anaforu, başta çağrı sahiplerini bir girdap gibi yutacaktır."

"Türkiye'nin kılıcı keskin, sözü geçkindir"

Dünyanın kaos içinde olduğunu belirten Akçay, Türkiye'nin etrafının ateşler içinde yandığını söyledi. Bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin bölgesinde güçlü bir istikrar adası olduğunu belirten Akçay, "Bunun kıymetini iyi bilmemiz gerekmektedir. Boş siyasi polemiklerle demagojilerle kaybedecek vaktimiz yoktur. Bu ortamda Terörsüz Türkiye hedefine emin adımlarla ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Askeri darbeleri hatırlatan Akçay, bunlardan alınacak derslerin olduğunu söyledi.

Yaşanan bütün hadiseleri ve bütün sorunları bir milli tarih şuuruyla değerlendirmek mecburiyetinde olduklarını vurgulayan Akçay, "Milli iradenin akamete uğratıldığı dönemleri aşarak gelen demokrasi tecrübemiz azimle yoluna devam etmektedir ve devam edecektir." dedi.

Meclis'in 16 siyasi parti ve 6 parti grubuyla demokratik, çoğulcu yapısıyla, birlik ve beraberliğe katkı verdiğine dikkati çeken Akçay, bunun çok seslilik, yüksek temsiliyet ve milletin demokratik birikimiyle yoğrulmuş birliğinin vesikası olduğunu kaydetti.

Türk milletinin tarihin her döneminde güçlü devlet yapısıyla var olduğunu dile getiren Akçay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de bu tarihi tecrübenin çağın gereklerine uyarlanmış hali olduğunu belirtti.

"Türkiye Yüzyılı" hedefinin milli tarih şuuruyla, jeopolitik ve stratejik akılla Türk'ün nizam kurma kudretinin hayata geçirilmesi olduğunu anlatan Akçay, şu görüşleri dile getirdi:

"Terörsüz Türkiye hedefi de bu kapsamda olup, birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin, barışımızın, huzurumuzun güçlendirilmesi hedefidir. Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye vizyonumuz, işte bu tarihi sorumluluğun çağdaş bir tezahürüdür. Bu vizyon, bir düşünce sistemini, bir medeniyet tasavvurunu, yeni bir nizam kurma kudretini ifade etmektedir. Şunu bütün dünya biliyor, bilmeyenler öğrensin, anlamayanlar denesin; Türkiye'nin kılıcı keskin, sözü geçkindir."

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çocukları geleceğe hazırlama bayramı olduğunu dile getiren Akçay, "105 yıl önce millet iradesiyle yola çıkan, istiklal ve istikbal davamızı eşsiz bir başarıyla neticelendiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve dava arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, büyük Türk milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.