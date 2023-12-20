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TBMM Genel Kurulunda 2024 yılı bütçesi görüşmeleri başladı

20 Aralık 2023 11:11 Güncelleme: 11:12 Abone Ol

TBMM Genel Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başladı. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bütçeleri de ele alınacak.