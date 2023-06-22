TBMM Genel Kurulu toplandı

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda üç milletvekili gündem dışı konuşma yaptı. Şanlıurfa'nın 'şanlı' unvanı verilişinin yıl dönümü kutlandı, Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 104'üncü yılı anıldı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının işsizlik sorunu ve istihdamda adaletsizlik konuşuldu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, birleşimin başında üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Asuman Yazmacı, Şanlıurfa'ya "şanlı" unvanı verilişinin yıl dönümünü kutladı. Şanlıurfa'nın tarih boyunca her zaman önemli bir kent olduğunu ifade eden Yazmacı, yerli ve yabancı ziyaretçileri kenti görmeye, yatırımcıları da Şanlıurfa'ya yatırım yapmaya davet etti.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 104'üncü yılında olduklarını belirterek, Mustafa Kemal Paşa'nın bağımsızlık meşalesini vatanın tüm toprağında dolaştırdığını söyledi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının işsizlik sorunu ve istihdamda adaletsizlik konusunda konuşma yaptı.