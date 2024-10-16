TBMM Genel Kurulu’nda Maden Faciaları ve Şiddet Olayları Gündeme Gelindi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Önder, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamanın üzerinden iki yıl geçtiğini belirtti.

Kazada 43 madencinin ihmaller sonucu hayatını kaybettiğini söyleyen Bankoğlu, "Bu ülkede her ay bir Soma, bir Amasra faciası yaşanıyor. İhmal iktidarın, yanlış iktidarın, ama mahcubiyet ve utanç hepimizin. Sorumlular, 'Bu davalar kapanacak ve kurtulacağız' sanmasınlar. Bu dosyalar yeniden açılacak ve 43 madencinin mezarını kazan bu liyakatsizliğin hesabını soracağız." ifadesini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sokakta, evde, okulda şiddet olaylarının arttığını; bu konuda acilen tedbir alınması gerektiğini dile getirdi.

Akdoğan, "Bir cinnet söz konusu. Her yerde büyük tedirginlik yaşıyoruz. Kadın cinayetleri, çocuk istismarları, hayvan katliamları sürekli ülkenin gündeminde ama burada üç maymunu oynuyoruz. Bunun TBMM'de ana gündem maddesi olmamasını hayretle karşılıyorum. Hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor." diye konuştu.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ da Ağrı'nın sorunlarına ilişkin konuştu.