TBMM Genel Kurulu'nda, CHP, İYİ Parti ve HDP grup önerileri reddedildi TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, CHP, İYİ Parti ve HDP grup önerileri reddedildi. TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, CHP, İYİ Parti ve HDP grup önerileri reddedildi. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş Başkanlığı'nda toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun partisine yönelik iddialarına yanıt verdi. Bülbül, "HDP'li hatibin partimizi de hedef aldığını düşündüğümüz bütün ifadelerini burada reddettiğimizi ifade etmek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal olarak hiçbir şekilde ne ihale peşinde koşması ne de haksız bir kazanç elde etmesi söz konusu dahi olamaz" dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, yapılan zamlara dikkat çekerek, "Çiftçiye bir darbe daha geldi, son olarak tarımsal sulama suyu fiyatlarında yüzde 110 artış yapıldı" değerlendirmesinde bulundu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, Marmaris'te çıkan orman yangınına ilişkin tarım ve Orman Bakanlığı'nı eleşterdi. Özkoç, "Avaz avaz bağırdığımız halde hala ormanlar yanıyor mu? Hala orada yeteri kadar tedbirler alınmıyor mu? Buradan İçişleri Bakanı Soylu'ya sesleniyorum: 'Geçen yıl ormanlar orada yanarken Mehmetçik'i neden görevlendirmediniz, neden onların katkısını istemediniz?' dedim. Bana cevaben dedi ki: 'Hayır, o geçmişte kaldı, gerek yok.' Şimdi Mehmetçik'i göreve çağırıyorsun. Dün yaptığın mı yanlıştı, bugün yaptığın mı yanlış?" diye konuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç da, Marmaris'te çıkan orman yangınına ilişkin, "Muğla Marmaris'te dün akşam saatlerinde farklı noktalarda başlayan orman yangını haberini üzüntüyle öğrendik. Yangın, ilk belirlemelere göre 200 hektarlık bir alanda etkili oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Yangın Yönetim Merkezi'ndeki birimlerimiz yangın haberinin ardından 8 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdiler. 20 helikopter, 14 uçak, 1494 personel, 7 TOMA aracı, 363 kamu aracı, 39 iş makinesi sahada görev yapıyor. Orman personelimiz, polisimiz, askerimiz, belediyelerimiz ve devletimizin tüm kurumlarıyla topyekün bir mücadele ortaya koyuyorlar. Sahadaki tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" açıklamasında bulundu. Konuşmaların ardından, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri reddedildi. Genel Kurul'da, İstanbul Finas Merkezi Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmeleri sırasında ise tartışma çıktı. ABDULHAMİT TARTIŞMASI CHP Kırıkkale Milletvekili Türabi Kayan, hükümetin ekonomik politikalarını eleştirirken, "Ülke açlıktan kırılırken Abdülhamid-i Sani gidip borsada oynuyordu, gidip ülkesinin topraklarını kendisine tapuluyordu. Siz bu finans merkeziyle kendi kara paralarınızı dışarıya kaçırmak mı istiyorsunuz?" şeklindeki sözlerine AK Parti'liler tepki gösterdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, "O metni büyükelçiler mi verdi eline? Yunanistan'ın büyükelçisi mi verdi onu eline, kim verdi? Hangi ülkenin büyükelçisinden aldın onu?" diye tepki gösterdi. MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül de, CHP'li Kayan'ın sözlerini eleştirerek, "Cumhuriyet Halk Partili hatip, cennet mekan Sultan Abdülhamid Han için birtakım Osmanlı topraklarını kendi şahsi mülkü haline çevirme noktasında ve tapularını kendi üzerine alma hususunda ve kendisini devamlı borsa oynayan bir kişi olarak tarif etmek suretiyle kanaatimizce çok yanlış bir ifadede bulunmuştur" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç da tepki göstererek, "II. Abdülhamid Han'la ilgili sözlerini kabul etmemiz mümkün değildir. II. Abdülhamid Han Osmanlı'nın en zor zamanında uzun süre hükümdarlık yapmış ve çok büyük mücadeleler yapmış, bizim tarihimizde gururla bahsettiğimiz bir değerimizdir. O'na, bu kürsüden hakaret edilmesini elbette ki kabul edemeyiz" diye konuştu. Tartışmanın sonlanmasının ardından görüşmelere devam edildi. Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Politika Halkların Demokratik Partisi Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti Politika Haberler

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