TBMM'de "alkış" tartışması! CHP'li Özel'in sert sözlerine, AK Parti ve MHP sıralarından aynı ayarda yanıt

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP ile AK Parti ve MHP arasında 'alkış' tartışması yaşandı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın "Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" sözleri AK Parti ve MHP sıraları tarafından alkışlandı. Buna tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel "Depremden dolayı kırkına kadar kimse kimseyi alkışlamıyor değil mi? Matemdeyiz" dedi. Akçay ise "Saadet Partisi önünde binlerce kişi müzikli, alkışlı, sloganlı kutlamaları yapanlar sizler değil miydiniz?" yanıtını verdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP VE AK PARTİ SIRALARINDAN ALKIŞ SESİ YÜKSELDİ

Konuşmaların ardından grup önerilerine geçildi. İYİ Parti'nin grup önerisinin görüşülmesi sırasında, muhalefet partili sözcülerin deprem bölgesinde hükümetin yetersiz kaldığı eleştirileri sırasında tartışma çıktı. AK Partili milletvekilleri eleştirilere tepki gösterdi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise kapalı grup toplantısında aldıkları kararı duyurarak, "14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ilan etmiş, karar altına almış bulunmaktayız. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi. Bunun üzerine; MHP ve AK Parti sıralarından alkışlar yükseldi.

CHP'Lİ ÖZEL'DEN "MATEMDEYİZ" TEPKİSİ

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tepki göstererek, "Siyasi partilerin İç Tüzük'e, Anayasa'ya göre böyle kararlar alması gayet doğal. Her aday kıymetli, biz adaylık konusunda hayırlısı olsun deriz. Ancak bir şeyi düşünelim, burada depremden dolayı kırkına kadar kimse kimseyi alkışlamıyor değil mi? Matemdeyiz" sözleriyle tepki gösterdi.

"SAADET PARTİSİ ÖNÜNDE ALKIŞLI KUTLAMA YAPANLAR SİZ DEĞİL MİYDİNİZ?"

Erkan Akçay, 6'lı Masa'da yaşanan 'terk etme krizini' hatırlatarak, Türkiye'nin günlerce bu sorunla meşgul olduğunu söyleyerek, "Sayın Özgür Özel, böyle polemiğe ve demagojiye çok önem veren, sıklıkla bunu yapan bir değerli arkadaşımız. Şimdi hani açtırma kutuyu, söyletme kötüyü misali. Saadet Partisi Genel Merkezi'nin önünde binlerce kişi müzikli, alkışlı, sloganlı kutlamaları yapanlar sizler değil miydiniz? Deprem pazartesi, siz salı, parti tarihini konuşup alkış yaptınız ya, ertesi günü yaptınız" dedi.

Daha sonra yaşlıların, hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları sorunların araştırılarak, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlandı.