TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan özel oturumu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Terörsüz ve demokratik Türkiye sürecindeyiz. Partimize yönelik tüm saldırılara, hatta kapatma davası açılması talebine rağmen Orta Doğu'daki tehditleri görerek, Türklerin ve Kürtlerin kardeşliğinin önemini bilerek, bu milletin barışı ve bekası için bu süreci savunuyoruz ve daha fazla zaman kaybetmeden başarıya ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Özel, TBMM Genel Kurulu'nun, TBMM'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemli toplantısında yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Gazi Meclis'in, 106 yıl önce bağımsızlığa yürekten inanmış 115 temsilcinin katılımıyla açıldığını hatırlatan Özel, "Bu millet 23 Nisan 1920 sabahına kolay uyanmadı. Cumhuriyet'in ilanına giden yoldaki engeller de kolay aşılmadı. Milletimiz özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazandığı bu yürüyüşte çok ağır bedeller ödedi ama sonunda milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı belirledi. Buradan bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı minnet ve rahmetle anıyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında çocuk yoksulluğunda ikinci sırada olduğunu ve ülkede 8,5 milyon çocuğun yoksulluk çektiğini söyleyen Özel, her yıl ortalama 180 bin çocuğun suça bulaştığını ileri sürdü.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını anımsatan Özel, "Hatta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta en acı haliyle tecrübe ettiğimiz gibi çocuklar cinayetler işliyor. Gelirde, vergide, mahkemelerde ve sosyal hayatta adaletsizlikler toplumsal çöküşe neden oluyor. Evlatlarımız okulda olmasalar bu kez iş cinayetlerinde ölüyorlar. MESEM'lerde, güvensiz koşullarda ucuz iş gücü haline getiriliyorlar. Son 13 yılda iş cinayetlerinde ölen çocuk sayısı 852'ye ulaştı. Bu ülkede birileri güvende, birileri değil." ifadelerini kullandı.

Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bakanlık ve öncesinde görev yaptığı makamlara atanma süreçlerine ilişkin eleştirilerde de bulundu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile seçilmiş belediye başkanlarının 1 yıldır hapiste tutulduğunu ifade eden Özel, şunları söyledi:

"Bu darbe ortadayken, darbeyi yapanların hukuksuzlukları ve haksız zenginleşmeleri kanıtlanmışken şimdi burada hangi hukuktan, demokrasiden bahsedeceğiz? Terörsüz ve demokratik Türkiye sürecindeyiz. Partimize yönelik tüm saldırılara, hatta kapatma davası açılması talebine rağmen, Orta Doğu'daki tehditleri görerek, Türklerin ve Kürtlerin kardeşliğinin önemini bilerek, bu milletin barışı ve bekası için bu süreci savunuyoruz ve daha fazla zaman kaybetmeden başarıya ulaşmasını bekliyoruz ama bu Meclis, Komisyon raporuna kayyumların son bulmasını yazdığı halde, buna rağmen hala 13 seçilmiş başkanın yerinde kayyumlar oturabilmektedir. Bu Meclis, Komisyon raporuna 'Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmalıdır' yazdığı halde halen bu kararlara uyulmamaktadır."

CHP'ye ve CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara tepki gösteren Özel, partisiyle alakalı "mutlak butlan" tartışmalarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu partinin evini yakmaya çalışanlar başarılı olursa bu Meclis'in, demokrasinin kül olmasına nasıl engel olacağız? Demokrasiye kasteden vesayetçiler her gün saldırıyor. Bu millet her sabah bir operasyona uyanıyor. Bizi iyi tanıyın. Biz boynumuzu veririz ama boyun eğmeyiz. Biz devleti kuran partiyiz. Bir avuç darbeciye teslim olmayız. Size saldırdıklarında da darbecilerin karşısındaydık, bize saldırdıklarında da darbecilerin karşısındayız çünkü biz sussak evlatlarımız susmayacak. Biz unutsak tarih unutmayacak, affetmeyecek ama şunu da bilin, Türkiye'de çok kirli ve riskli bir yol açılmıştır. Yarın günü gelir bir gözü dönmüş savcı, bir gizli tanık bulan her istediğine her iftirayı atabilir. Yarın günü gelir bir asliye hukuk hakimini şeytana uyduran her siyasi partinin il başkanlığını ele geçirebilir. Yarın günü gelir bölge adliye mahkemesine bastıran bir siyasi partinin seçilmişlerini görevinden edebilir. Ateşle oynuyorlar. Ateşle oynayan elini yakar, ateşle oynayan evini yakar."

Özel, 19 Mart 2025'ten beri partilerini değil demokrasiyi savunduklarını belirterek, "Unutmayın, bu milletten isteyin canını, evladını verir ama Atatürk'ün emaneti sandığı kimseye vermez." dedi.

Milletin son sözünü söylemek için sandığı beklediğini ileri süren Özel, boşalan milletvekillikleri için ara seçim yapılmasının Anayasal bir zorunluluk olduğunu savundu.