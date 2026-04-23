TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan özel oturumu

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Meclisimiz, terörden arındırılmış, huzuru kavileşmiş, iç cephesi sağlam bir Türkiye idealine milli mutabakat zemini ve hukuki çerçeve kazandırmakla mükelleftir. Bu mükellefiyet, hepimizin omuzlarındadır." dedi.

Akçay, TBMM'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen 23 Nisan özel oturumunda MHP Grubu adına konuştu.

TBMM'nin 106. kuruluş yıl dönümünün idrak edildiğini belirten Akçay, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ilk Meclis'in üyelerini, aziz şehitleri, gazileri ve kahraman ecdadı rahmet ve şükranla andı.

TBMM'nin açılışını, "işgal altındaki vatanın istiklal ve hürriyet için şahlanışı" olarak nitelendiren Akçay, bunun aynı zamanda bir milletin kendi mukadderatına bizzat el koyuşu olduğunu ifade etti.

Meclis'in, Milli Mücadele'nin karargahı, İstiklal davasının meşru hukuk zemini olduğunu belirten Akçay, Meclis'in aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ni inşa eden kurucu iradenin ta kendisi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin tarihi tecrübesinin ve yönetim ihtiyaçlarının çağın gereklerine göre yeniden şekillenmiş hali olduğunu söyleyen Akçay, bu sistemle birlikte Meclis'in asli fonksiyonlarına daha güçlü bir şekilde kavuştuğunu, yasama, denetim ve temsil vasfının güçlendiğini vurguladı. Akçay, "Meclisimiz yüksek katılım, yüksek temsil, çoğulcu ve uzlaşmacı yapısıyla milli iradenin kapsayıcı mahiyetini güçlü biçimde yansıtmaktadır. Bu sebeple Meclisimize düşen görev büyüktür. Sadece kanun yapmakla yetinemeyiz. Demokrasiyi milli şuurla, hukuku ve hürriyeti sorumlulukla yoğurmalı ve güçlendirmeliyiz." değerlendirmelerinde bulundu.

"Bu prangaları mutlaka kırıp atacağız"

Tarihin açık bir hakikati telkin ettiğini ifade eden Akçay, iç cephesi sarsılan milletlerin dış baskılara direnmesinin zor olduğunu vurguladı. Bundan dolayı 23 Nisan'ın, sadece harici işgale karşı direnişin değil, aynı zamanda iç cephenin tahkim ve takviyesinin de tarihi olduğunun altını çizen Akçay, iç cephenin, siyasi farklılıkları inkar etmek değil, milli meselelerde aynı istikamette ortak kader şuurunda birleşmek olduğunun altını çizdi.

Atatürk'ün iç cephenin güçlendirilmesine yönelik sözlerini hatırlatan Akçay, şunları kaydetti:

"İç cephenin önemini çok iyi bilen Atatürk, istiklal mücadelesini yürütürken Anadolu'da birlik ve beraberliği sağlamak, iç cepheyi güçlendirmek için bu isyanları bertaraf etmiştir. Terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye Yüzyılı'nın kilit taşıdır. Bu hedef, yalnızca bir asayiş meselesi hiç değildir. Milli birliğin tahkimi, demokrasi ve hukukun daha da gelişmesi, huzurun tesisi bakımından hayati değerdedir. Bu anlayışla ülkemiz, kronikleşmiş prangalarından kurtulma iradesini kuşanmıştır. Bu prangaları mutlaka kırıp atacağız. Lakin böylesine hassas dönemlerde, milli meseleleri istismar edenler de vardır. Toplumsal fay hatlarını kaşıyan, sokakları tahrik eden zihniyetleri biliyoruz. Meclisimiz, terörden arındırılmış, huzuru kavileşmiş, iç cephesi sağlam bir Türkiye idealine milli mutabakat zemini ve hukuki çerçeve kazandırmakla mükelleftir. Bu mükellefiyet, hepimizin omuzlarındadır."

"Yeni dönemde Türkiye, izleyen değil, yön verendir"

MHP Grup Başkanvekili Akçay, 21. yüzyılda yalnızca devletlerin mücadele etmediğini, medeniyet havzalarının ve jeopolitik hedeflerin acımasızca rekabet ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin tarihin hiçbir döneminde hadiselerin peşinden sürüklenmediğini belirten Akçay, Türkiye'nin istikameti tayin eden, nizam kuran ve krizleri devlet refleksi ile yöneten bir siyasi aklın taşıyıcısı olduğunu vurguladı.

Akçay, "Bu akıl, 'devlet ebet müddet, millet ebet müddet' şuuruyla tezahür etmiştir. Atatürk'ün 'Hangi istiklal vardır ki yabancıların nasihatleriyle, yabancıların planlarıyla yükselebilsin?' ikazını unutmayalım. 21. asırda devlet aklımız, kudret ile adaleti, hukuk ve demokrasiyi harmanlamaktadır. İşte bu şuurla hareket ediyoruz. Yeni dönemde Türkiye, izleyen değil, yön verendir. Küresel fırtınaların koptuğu bu devirde Türkiye'nin kılıcı keskin, sözü geçkindir." diye konuştu.

"Çocuklarımızın gözlerindeki ışık sönmesin, içindeki aslanlar küsmesin istiyoruz"

23 Nisan'ın aynı zamanda çocuklara armağan edilmiş bir bayram olduğunu hatırlatan Akçay, bugünün çocuklara ithaf edilmesinin istikbalin onların temiz kalplerine emanet edilmesinin veciz ifadesi olduğunu dile getirdi. Akçay, "23 Nisan, işte bu yüzden yalnız bir bayram değil, atiye verdiğimiz ahittir. Bizlere düşen mukaddes vazife bellidir: Çocuklarımızın gözlerindeki ışık sönmesin, içindeki aslanlar küsmesin istiyoruz. Evlatlarımıza sadece müreffeh bir ülke bırakmayacağız, daha kudretli, kerim bir devlet, daha köklü bir demokrasi bırakmak mecburiyetindeyiz." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Akçay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.