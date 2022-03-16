AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, muhtarların maaşlarına ilişkin iyileştirme konusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar verdikleri hiçbir sözü yarıda bırakmadığını belirterek, "Burada anlaştığımız her konuda 'Madem benim grup başkanvekilim bu konuda söz vermiş, arkasındayız, yürü.' demiştir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü senettir, kendisi de mert bir kişiliktir." dedi.

Tbmm Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Hazine ve Maliye Bakanlarının konuşmasının piyasaya güven vermesi gerektiğini belirterek, "Bizim Hazine ve Maliye Bakanı konuşunca bir miktar güven kırıntısı varsa o da kayboluyor." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yabancı yatırımcıya, "Bir sorun mu yaşadınız, bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanı var." dediğini iddia eden Usta, "Şimdi, bürokrasi ile kırtasiyeciliği birbirine karıştıran bir zihniyet var karşımızda. Hep böyle diye diye devlet yıkıldı, devletin kurumları kalmadı. Devletin kurumlarının da zerre kadar itibarı kalmadı bu ülkede. Kuralın olmadığı, kurumların olmadığı bir ülkeye yabancı yatırımcı gelmez, işte bu yüzden gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Halepçe katliamını tanıyan bir kanun teklifinin gündeme alınmasını talep ediyoruz"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Halepçe katliamının birçok parlamentoda insanlığa karşı suç olarak tanımlandığını ancak TBMM'de bunun kabul edilmediğini belirterek, "Halepçe katliamını tanıyan bir kanun teklifinin gündeme alınmasını talep ediyoruz." dedi.

Akaryakıt fiyatlarına dikkati çeken Beştaş, "Dünyada brent petrol fiyatlarında düşüş başladı ama Türkiye'de benzin fiyatları yükseldi." diye konuştu.

Tarımsal üretim, sanayi üretimi, toplu taşıma, nakliye ve ulaşım sektörlerine acilen ucuz akaryakıt sağlanması gerektiğini söyleyen Beştaş, akaryakıttaki vergi yükünün bir an önce kaldırılması gerektiğini söyledi.

"Sözde müjdeler dönemine girildi"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "sözde müjdeler dönemi"ne girildiğini söyleyerek, "1 Aralık'ta doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza sözde müjdeler verildi. Aradan 4 ay geçti, hala tık yok. 19 Ocak'ta muhtarlarımıza sözde müjde verildi, hala tık yok." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile bu konuyu görüştüklerini anlatan Altay, "Muhtarlarla ilgili kanun teklifinin, en azından maaş bakımından bir an önce gelmesi lazım. Dün söylediğiniz gibi ocaktan geçerli olması lazım; aksini kabul etmiyoruz. Siz de dün zaten 'Ocaktan geçerli olacak.' dediniz. İnşallah, ocaktan itibaren geçerli olur. İnşallah, sözünüzü Erdoğan yere düşürmez." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Elitaş, "Sayın Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu değil." karşılığını verdi.

2007 yılından beri Grup Başkanvekili olduğunu kaydeden Elitaş, şunları aktardı:

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde grup başkanvekilliği yaptım. Cumhurbaşkanı, Genel Başkan olduğu dönemde grup başkanvekili olarak görev yaptım. Bugüne kadar söylediğimiz hiçbir sözü yarıda bırakmamıştır. Burada anlaştığımız her konuda 'Madem benim grup başkanvekilim bu konuda söz vermiş, arkasındayız, yürü.' demiştir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü senettir, kendisi de mert bir kişiliktir."