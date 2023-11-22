AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gençlik buluşmalarında bizzat gençlerin dile getirdiği bir talep olarak Aile ve Gençlik Fonu'nu hayata geçirdiğini belirterek, "Bu fonun kurulması konusunda kamuoyunda büyük bir beklenti olduğu bir gerçekti.

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gençlik buluşmalarında bizzat gençlerin dile getirdiği bir talep olarak Aile ve Gençlik Fonu'nu hayata geçirdiğini belirterek, "Bu fonun kurulması konusunda kamuoyunda büyük bir beklenti olduğu bir gerçekti." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında AK Parti Grubu adına konuşan Aydemir, Meclis'in en genç milletvekili olarak ilk kürsü konuşmasını Aile ve Gençlik Fonu üzerine yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Daha önceki konuşmalarda kendilerine yönelik bazı eleştirilerin olduğunu hatırlatan Aydemir, "Ben Zehranur, kimse kusura bakmasın konu mankeni değilim. Çift ana dalını tamamlamış, endüstri ve bilgisayar mühendisi olmuş, 25 yaşında bir gencim. Ben, AK Parti gençlik kollarında, bu sıralarda oturan diğer milletvekillerimiz gibi teşkilatlarımızda yıllarca gençlere her türlü makamı layık ve hak görmüş bir partide 18 yaşından beri siyasette yetişmiş bir gencim." ifadelerini kullandı.

Aile ve Gençlik Fonu kurulmasının, AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan vaatlerden biri olduğunu dile getiren Aydemir, "Bu vaadin asıl kaynağı bizzat gençlerin kendisiydi. Sayın Cumhurbaşkanı'mız gençlik buluşmalarında bizzat gençlerin dile getirdiği bir talep olarak bu fonu hayata geçirmiştir. Bu fonun kurulması konusunda kamuoyunda büyük bir beklenti olduğu bir gerçekti. Çünkü Aile ve Gençlik Fonu toplumdaki bir ihtiyaca yönelik ortaya çıkmıştı." dedi.

Konuşmasının sonunda muhalefete çağrı yapan Aydemir, "Gelin, gençlerimizin menfaatine olacak bu kanunu oy birliği ile Meclisten geçirelim. Gençler için umut, örnek olalım." diye konuştu.

Aydemir, konuşmasının sonunda AK Parti'li milletvekillerince uzun süre alkışlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve bazı milletvekilleri konuşmasından dolayı Aydemir'i tebrik etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Burada yeni bir kaynak yok. Amaçlanan politikaların, hizmetlerin bütçe sistemi içerisinde yapılmaması için hiçbir neden yok. Orta Vadeli Program'da mevcut fonlar tasfiye edilecek deniliyor ama biz yeni fon kuruyoruz. Gençlerin sorunlarını bir para meselesi olarak görmemek lazım. Bu alanda iki tane bakanlık var zaten." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da teklifin, topluma güven vermediğini, hayatın gerçeklerinden çok uzak olduğunu öne sürdü.

Teklifin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Adan, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Genel Kurulda tartışma

Öte yandan, TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında HEDEP ve MHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

HEDEP Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan'ın, "bir ilçede bir kaç yıl içerisinde bazı korucu ve uzman çavuşlar tarafından aynı sistematik yöntemle çocukların istismar edildiği" yönündeki iddiası üzerine, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, seçmece birtakım beyanlarla devleti töhmet altında bırakmanın son derece tehlikeli olduğunu söyledi.

Bülbül, "Orada korucu kardeşlerimizin, uzman çavuşlarımızın sistemli bir şekilde yaptıkları bir şey vardır; o da teröre kan kusturmaktır." dedi.

Bunun üzerine HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, bir araştırma komisyonu kurarak yargıya intikal etmiş benzer olayların araştırılmasını önerdi.

Söylenenlerin bir iftira olduğunu vurgulayan Bülbül, "Devlet bunu sistematik hale getirecek, orada Kürt kökenli kardeşlerimiz buna sessiz kalacak; dünya yerinden oynar. Kimse kimsenin namusuna, şerefine göz dikemez; burada Türk devleti vardır. Dağlarda 12-13 yaşında Kürt genç kızlarına musallat olanlarla ilgili bir kelime edemezsiniz. Yiğitseniz bununla alakalı bir kelime sarf edersiniz." diye konuştu.

Bunun üzerine MHP ve HEDEP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı, bazı milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

Tartışmanın devam etmesi üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi.

Aranın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bahsettiğiniz bu suçlar TCK'da en ağır yaptırımlı suçlardandır. Bu suçları işleyenler en ağır şekilde cezalandırılmalı. Burada bir konunun değerlendirilmesi, kamuoyunun dikkatinin çekilmesi ve bu konuyla ilgili takipçi olunmasından daha tabii hiçbir şey olamaz. Fakat buradaki problem; bunun sistematik olarak yapıldığını söylüyorsunuz. Böyle bir iddia mümkün değil, olamaz." ifadelerini kullandı.