TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Moğolistan heyetiyle görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Moğolistan Ulusal Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Daimi Komisyonu Başkanı Byambasuren Enkh-Amgalan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Görüşmede Türk ve Moğol halklarının ortak noktaları ve ikili işbirliğinin güçlendirilmesi vurgulandı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Moğolistan Ulusal Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Daimi Komisyonu Başkanı Byambasuren Enkh-Amgalan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Görüşmede konuşan Oktay, Türk ve Moğol halklarının tarihin eski dönemlerinden beri aynı coğrafyayı paylaştığını, dil, tarih ve kültür açısından çok sayıda ortak noktaya sahip olduğunu belirtti.

Bölgesinde bir demokrasi ve istikrar unsuru olan Moğolistan ile ikili işbirliğinin güçlendirilmesinin temel arzuları olduğunu dile getiren Oktay, bu noktada karşılıklı ziyaretlerin önemli olduğunu ve her alana yayılması gerektiğini söyledi.

Birbirlerinin en eski komşusu olan iki halkın temsilcileri olarak hassasiyet içeren konularda ortak hareket etmenin önemli olduğunu vurgulayan Oktay, "Parlamentoların diğer komisyonları arasında da işbirliğinin geliştirildiğini görüyoruz ve bundan da son derece memnunuz. Dolayısıyla bu ilişki karşılıklı tecrübenin her alanda paylaşılmasına vesile olacaktır." dedi.

Oktay, Moğolistan'ın çok boyutlu, dengeli ve tarafsız dış politikasını ve BM barışı koruma harekatlarına yaptığı katkıyı takdir ettiklerini sözlerine ekledi.

Görüşme basına kapalı devam etti.