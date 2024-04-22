Üye Girişi
Haberler

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Fildişi Sahili-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı N'Guessan Koffi Eugene ve beraberindeki heyeti kabul etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Fildişi Sahili-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı N'Guessan Koffi Eugene ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde konuşan Oktay, Fildişi Sahili dostluk grubunu Türkiye'de ilk kez ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Türkiye-Afrika ilişkilerinin 20 yılda kayda değer ivme kazandığını kaydetti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Fildişi Sahili- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı N'Guessan Koffi Eugene ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Komisyon salonunda gerçekleşen görüşmeye, Türkiye- Fildişi Sahili Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de katıldı.

Kabulde konuşan Oktay, Fildişi Sahili dostluk grubunu Türkiye'de ilk kez ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Türkiye- Afrika ilişkilerinin 20 yılda kayda değer ivme kazandığını kaydetti.

Bu ziyaretin Türkiye-Fildişi Sahili ve Afrika ilişkilerini bir sonraki adıma hazırlamasını ümit ettiğini belirten Oktay, 44 Afrika ülkesinde büyükelçiliği bulunan Türkiye'nin 38 Afrika büyükelçiliğine de ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Oktay, "Afrika sorunlarına Afrikalı çözümler" ilkesi temelinde daha iyi bir kıta vizyonunu paylaştıklarını ifade ederek, "Afrika açılımımız ve müteakiben Afrika ortaklık politikamız kıta ülkeleriyle ilişkilerimizin ve işbirliğimizin geliştirilmesi bakımından başarılı sonuçlar vermiştir. İnsani yardım, kapasite geliştirme ve sosyal kalkınma programları sağlayarak Afrika'nın istikrarına ve kalkınmasına Türkiye olarak katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.

TİKA'nın Afrika'da 22 ofisi bulunduğunu, Türkiye burslarından yararlanan Afrikalı öğrencilerin sayısının 15 bini geçtiğini anlatan Oktay, Afrika ile toplam ticaretin 2003 yılında 5,4 milyar dolar seviyesindeyken 2022 sonu itibariyle 41 milyar dolar civarına yükseldiğini aktardı.

Fildişi Sahili ile olan ilişkileri de en ileri düzeye taşıma arzusunda olduklarını vurgulayan Oktay, parlamentolar arası ve ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde kendilerine düşen gayreti sarf edeceklerini sözlerine ekledi.

Fildişi Sahili-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Eugene de kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Politika

TBMM Dışişleri Komisyonu Fildişi Sahili Fuat Oktay Türkiye Afrika Diplomasi Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! İDRARDA GEBELİK NE ZAMAN ÇIKAR? Evde gebelik testi nasıl yapılır? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi oyuncuları kim, konusu ne? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi ne zaman nerede çekildi? KIZILCIK ŞERBETİ 60. BÖLÜM FRAGMANI! Kızılcık Şerbeti fragman canlı izle! Yeni bölümde ne olacak? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! 22 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! YALI ÇAPKINI 67. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını 67. bölüm fragman! YALI ÇAPKINI 66. BÖLÜM FULL İZLE! Ferit Seyran'ı buldu mu? Yalı Çapkını son bölümde ne oldu? CANLI İZLE Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Eva Evans öldü mü? TikTok fenomeni Eva Evans neden öldü? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Grup İsimleri 2021: En güzel Whatsapp grup isimleri! Whatsapp (WP) ve İnstagram grup isimleri nelerdir? WP grup isimleri... Grup İsimleri 2021: En güzel Whatsapp grup isimleri! Whatsapp (WP) ve İnstagram grup isimleri nelerdir? WP grup isimleri... Üçgenin Alanı: Eşkenar üçgen alanı nasıl hesaplanır? Üçgenin alanı nasıl bulunur? Eşkenar üçgen, Dik üçgen, İkizkenar üçgenin alanları ve formülü! Silindirin hacmi nasıl bulunur? Silindirin yüzey alanı ve hacmi formülü! Silindirin hacmi ile ilgili örnekler! Dik silindirin hacmi nasıl hesaplanır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title