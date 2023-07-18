TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Azerbaycan'ı ziyaret etti

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, beraberindeki komisyon üyeleri ile Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Oktay, ziyaret sonrasında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ve parlamenter diplomasinin önünü daha da açmak için Bakü'de bulunduklarını belirtti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, beraberindeki komisyon üyesi milletvekilleri ile Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Oktay, ilk olarak Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarının bulunduğu Fahri Hıyaban'ı ziyaret etti.

Haydar Aliyev'in anıt mezarına çiçek bırakan Oktay, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çiçek bıraktı.

Daha sonra Bakü Türk Şehitliği'ne geçen Oktay, anıt defterini imzaladı ve dua etti.

Oktay, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan Ali Asadov'la kapsamlı ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ve parlamenter diplomasinin önünü daha da açmak için Bakü'de bulunduklarını belirten Oktay, "Tüm alanlardaki işbirliklerini daha öteye götürmek istiyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında işbirliklerimizi sadece hükümetler arası değil parlamentolar arası düzeyde de ileri götürmek adına kurumsallaştırmayla ilgili Sayın Aliyev'in teklifi oldu. Bu teklifi hemen uygulamaya geçirelim istiyoruz. Dış ilişkiler komisyonlarının da Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde periyodik olarak bir araya gelmelerini sağlayacağız. Türk devletleri arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmesiyle alakalı elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. İnşallah çok daha ileri boyuta gelecektir." ifadelerini kullandı.

Oktay'a ziyaretinde AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, Azerbaycan Milli Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Samet Seyidov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da eşlik etti.