TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google Yetkililerini Dijital Telif Konusunda Dinleyecek

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "dijital telif" gündemiyle 25 Haziran'da yapacakları toplantıda Google yetkililerini dinleyeceklerini söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yayman, dijital telif konusuna verdikleri öneme işaret etti.

"Anadolu Ajansı, dijital telif konusunda öncü rol oynuyor; her konuda olduğu gibi bu konunun da fikri takibinde bulunuyor." diyen Yayman, tüm paydaşların bu konuda bir talebi olduğunu vurguladı.

Yayman, "Biz, emeğin çalınmasına, istismar edilmesine karşıyız. Google yetkililerinden Avrupa'da hangi normları ve usulleri uyguluyorlarsa Türkiye'de de aynı normları ve usulleri uygulamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu konuda bir çalışmaları olduğunu anlatan Yayman, bir ortak akıl toplantısı yaptıklarını ve bir masa belirlediklerini söyledi.

Bu masada Dijital Mecralar Komisyonu, Kültür Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, medya temsilcileri olduğunu aktaran Yayman, "Bu masada Google da oturacak. Google yetkilileriyle konuştuk; her zaman TBMM'ye geleceklerini ve bu konuyla ilgili çalışmalarını paylaşacaklarını ifade ettiler. 25 Haziran'da Google yetkilileri TBMM'ye gelecek." bilgisini verdi.

Google yetkililerinin Türkiye'de yaptıkları çalışmaları anlatacağını kaydeden Yayman, Komisyonun sadece "dijital telif" gündemiyle toplanacağını söyledi.

Bu konunun dünyada da Türkiye'de de çok tartışıldığına dikkat çeken Yayman, "Bu konunun birkaç ayağı var. Birincisi haberin dijital telif konusuna girecek olması; ikincisi Google yetkililerinin Türkiye'de telif konusunda masaya oturmaları; üçüncüsü ise bu konuyla ilgili yasal çerçevenin hazırlanması." diye konuştu.

"Çok büyük beklentiye girmeden, realist bakış açısıyla yol alacağız"

Haberin telif konusu haline gelmesi ve dijitalleşme nedeniyle reklam, ilan gelirlerinin düşmesine bağlı olarak gerçek anlamda haberciliğin ölüme terk edilmemesi gerektiğinin altını çizen Yayman, emeğin korunması ve emek hırsızlığının önüne geçilmesi noktasında çalışmaları olduğunu bildirdi.

Dijital telif konusunda adım adım ilerlenmesi gerektiğini vurgulayan Yayman, "Çok büyük beklentiye girmeden, realist bir bakış açısıyla yol alacağız. Bu konuda biz kararlıyız, tüm hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah bu konuyu ilerleyen günlerde hızlı bir biçimde sonlandıracağımızı düşünüyorum." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e destekleri için teşekkür eden Yayman, "Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Onlarla da uyum, iletişim içerisinde bu konuyu olgunlaştırıyoruz. Önce Komisyonda bu konuyu olgunlaştıracağız. Tüm tarafları bir araya getireceğiz ve herkesi dinleyeceğiz. Şu anda 'Bizim teklifimiz hazır' demiyoruz. Bu teklifi ortak akılla hazırlayacağız. Yaz döneminde bu çalışmaları olgunlaştırır, bir çerçeve içerisine alırsak en azından Meclis açıldığı zaman bile Genel Kurula gelmesi çok çok önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.