Terörsüz Türkiye Komisyonu raporuna ilişkin açıklama

Güncelleme:
TBMM Başkanlığı, terörsüz Türkiye Komisyonu'nun çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Başkan Numan Kurtulmuş, siyasi parti gruplarıyla yapılan toplantılarda raporların detaylı bir şekilde değerlendirildiğini belirtti.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

" Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor çalışmaları kapsamında siyasi parti gruplarının temsilcilerini kabul etti. TBMM Başkanımız Kurtulmuş, komisyon üyesi parti gruplarının temsilcileriyle bugüne kadar beş toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılarda partilerin hazırladığı raporlar çerçevesinde belirlenen konular, detaylı ve titiz bir şekilde değerlendirilmeye devam edildi.

Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
