TBMM'de küfürler havada uçuştu! AK Partili Ensarioğlu 'şerefsiz' dedi, Beştaş'ın yanıtı da bir o kadar ağır oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ile AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu arasında tansiyon yükseldi. İki vekil, birbirine "Şerefsiz" diyerek tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu'nda grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. O anlarda ise DEM Partili Beştaş ve AK Partili Ensarioğlu arasında gerilim yaşandı.

"DİYARBAKIR HALKINA, ENSARİOĞLU'NUN KAÇ KİŞİYİ İŞE ALDIĞINI SORALIM"

Kürsüye çıkıp konuşan DEM Partili Beştaş, "Galip Ensarioğlu, benim adımı vermeden basın üzerinde yapılan bir tartışmayı ifade etti. Evet, ben Diyarbakır'da kayyum olarak atanan valinin, yolsuzluk yaptığını, hırsızlık yaptığını ve Galip Bey'in de milletvekili olarak bunlara dair ilgisini söylemiştim. Çünkü kendisinin bana yönelik bir saldırısı vardı. Ama kendisinin cevabı olayı aydınlatmak yerine asla ağzıma almayacağım ve bir Kürt'e, bir erkeğe, bir insana yakışmayacak bir kavram kullandığı için 'Senin düzeyine düşmeyeceğim' dedim. Bunu burada kapatıyorum. Bütün Diyarbakır'a soralım, Galip Ensarioğlu'nun kayyum döneminde işe almak için ne kadar para aldığını, kaç kişiyi işe aldığını soralım Diyarbakır halkına." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş

"SENSİN ŞEREFSİZ"

AK Partili Ensarioğlu, kürsüde konuşan Beştaş'a sırasından bağırarak tepki gösterdi. Beştaş ise, "Bak, yine 'şerefsiz' diyorsun, yine öyle diyorsun." diyerek Ensarioğlu'na karşılık verdi. Bunun üzerine Ensarioğlu, DEM Partili Beştaş'ın iddialarına değinip "İspat etmezsen şerefsizsin!" dedi. Sözler karşısında sinirlenen Beştaş, "Sensin şerefsiz, terbiyesiz!" diyerek Ensarioğlu'na tepki gösterdi.

MECLİS BAŞKANVEKİLİ ADAN, OTURUMA ARA VERDİ

Beştaş ve Ensarioğlu arasındaki gerginliğe iki partinin vekilleri de katılınca Meclis'te tansiyon yükseldi. Bağırışların, Genel Kurul'da yankılandığı o anlarda ise Meclis Başkanvekili Celal Adan, oturuma 10 dakika ara vermek zorunda kaldı.