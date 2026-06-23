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TBMM Genel Kurulunda 2 uluslararası anlaşma kabul edildi

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TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji santrali projelerine ilişkin anlaşma ile Brezilya ile savunma sanayi iş birliği anlaşmasının onaylanması uygun bulundu. Ayrıca Emniyet Teşkilatı ve basına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 2 kanun teklifi kabul edildi.

Genel Kurulda, siyasi partilerin grup önerilerinin ele alınmasının ardından geçen hafta görüşmeleri tamamlanan Türkiye ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi oylandı. Yapılan oylamayla, kanun teklifi kabul edildi.

Teklifin kabul edilmesinin ardından Genel Kurul'da görüşülen Türkiye ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi de yapılan oylamayla kabul edildi.

Daha sonra TBMM Genel Kurulunda, Emniyet Teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ
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