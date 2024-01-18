Meclis'te mangal keyfine son: Gerekli tedbirler alınmıştır

TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında AK Partili milletvekillerinin mangal yapmalarıyla ilgili verilen soru önergesi TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından cevaplandı. Bozdağ, yanıtında "Görüntülerin tekrarlanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aralık ayında AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman'ın TBMM'de düzenlediği ve adeta bir "mangal partisi" görüntüsü veren etkinlikle ilgili TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanıtlaması istemiyle İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu tarafından soru önergesi verilmişti.

"ENFLASYON VE YÜKSEK ZAMLAR VATANDAŞI EZEREKEN..."

İYİ Partili Kavuncu, tepki çeken mangal partisiyle ilgili verdiği önergesinde şu soruları sormuştu:

"- Türkiye'de enflasyon ve yüksek zamlar vatandaşı ezip, hayat pahalılığı ve barınma sorunu başta olmak üzere birçok ekonomik problem devam ederken, hepimizin çatısı altında olduğu TBMM'yi millet nezdinde bu şekilde itibarsızlaştırmanın sebebi nedir?

- Asgari ücret görüşmeleri devam ederken, evine et almakta zorlanan vatandaş kara kara asgari ücret ve memur zammını beklerken, TBMM'nin bir temsilcisinin vatandaşa nispet yapar gibi, kahkahalar eşliğinde mangal partisi yapıp bunları kamuoyuna servis etmesi bir yaptırım gerekçesi değil midir?

- Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanırken, her fırsatta İsrail'in Gazze'deki soykırım girişimini dile getirirken, TBMM çatısı altında böyle bir organizasyonun düzenlenmesi insani midir?

"MANGAL PARTİSİ ÇOK MU GEREKLİ?"

- Henüz birkaç gün önce, bütçe görüşmeleri devam ederken Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Sayın Hasan Bitmez ciddi bir sağlık sorunu yaşamış ve kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştır. Hayatını kaybeden merhum Bitmez'in TBMM'de yaşadığı sağlık sorunu bütün kamuoyunu derin bir üzüntüye boğarken, hemen birkaç gün sonra TBMM çatısı altında mangal partisi düzenlemek çok mu gereklidir?

- TBMM, milleti temsil ettiğimiz, itibarlı ve saygın bir kurumdur. TBMM'yi itibarsızlaştıracak, vatandaşla bağını koparacak böyle organizasyonların engellenmesi için herhangi bir önlem düşünülmekte midir?"

"TEKRARLANMAMASI İÇİN TEDBİR ALINDI"

Kavuncu'nun soru önergesine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ cevap verdi. Bozdağ, yazılı cevapta şu ifadeleri kullandı:

"İkram Talepleri İdare Amirliği ve siyasi parti grupları tarafından değerlendirilerek Destek Hizmetleri Başkanlığına iletilmektedir. Destek Hizmetleri Başkanlığı, gelen ikramlar ve yemeklerle ilgili ön hazırlıkları yaparak verilen talimatlar doğrultusunda kulislerde ya da lokantada ikram ve servis hizmetlerini yerine getirmektedir. Soru önergenize konu olayın/görüntülerin tekrarlanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır."