Üye Girişi
Haberler

Meclis'te mangal keyfine son: Gerekli tedbirler alınmıştır

Güncelleme:
Abone Ol

TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında AK Partili milletvekillerinin mangal yapmaları, İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun soru önergesine konu oldu. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, önergeye verdiği yanıtta "Görüntülerin tekrarlanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır." denildi.

TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında AK Partili milletvekillerinin mangal yapmalarıyla ilgili verilen soru önergesi TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından cevaplandı. Bozdağ, yanıtında "Görüntülerin tekrarlanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aralık ayında AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman'ın TBMM'de düzenlediği ve adeta bir "mangal partisi" görüntüsü veren etkinlikle ilgili TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanıtlaması istemiyle İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu tarafından soru önergesi verilmişti.

"ENFLASYON VE YÜKSEK ZAMLAR VATANDAŞI EZEREKEN..."

İYİ Partili Kavuncu, tepki çeken mangal partisiyle ilgili verdiği önergesinde şu soruları sormuştu:

"- Türkiye'de enflasyon ve yüksek zamlar vatandaşı ezip, hayat pahalılığı ve barınma sorunu başta olmak üzere birçok ekonomik problem devam ederken, hepimizin çatısı altında olduğu TBMM'yi millet nezdinde bu şekilde itibarsızlaştırmanın sebebi nedir?

- Asgari ücret görüşmeleri devam ederken, evine et almakta zorlanan vatandaş kara kara asgari ücret ve memur zammını beklerken, TBMM'nin bir temsilcisinin vatandaşa nispet yapar gibi, kahkahalar eşliğinde mangal partisi yapıp bunları kamuoyuna servis etmesi bir yaptırım gerekçesi değil midir?

- Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanırken, her fırsatta İsrail'in Gazze'deki soykırım girişimini dile getirirken, TBMM çatısı altında böyle bir organizasyonun düzenlenmesi insani midir?

"MANGAL PARTİSİ ÇOK MU GEREKLİ?"

- Henüz birkaç gün önce, bütçe görüşmeleri devam ederken Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Sayın Hasan Bitmez ciddi bir sağlık sorunu yaşamış ve kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştır. Hayatını kaybeden merhum Bitmez'in TBMM'de yaşadığı sağlık sorunu bütün kamuoyunu derin bir üzüntüye boğarken, hemen birkaç gün sonra TBMM çatısı altında mangal partisi düzenlemek çok mu gereklidir?

- TBMM, milleti temsil ettiğimiz, itibarlı ve saygın bir kurumdur. TBMM'yi itibarsızlaştıracak, vatandaşla bağını koparacak böyle organizasyonların engellenmesi için herhangi bir önlem düşünülmekte midir?"

"TEKRARLANMAMASI İÇİN TEDBİR ALINDI"

Kavuncu'nun soru önergesine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ cevap verdi. Bozdağ, yazılı cevapta şu ifadeleri kullandı:

"İkram Talepleri İdare Amirliği ve siyasi parti grupları tarafından değerlendirilerek Destek Hizmetleri Başkanlığına iletilmektedir. Destek Hizmetleri Başkanlığı, gelen ikramlar ve yemeklerle ilgili ön hazırlıkları yaparak verilen talimatlar doğrultusunda kulislerde ya da lokantada ikram ve servis hizmetlerini yerine getirmektedir. Soru önergenize konu olayın/görüntülerin tekrarlanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır."

Kaynak: Haberler.com / Politika

Mangal Kömür 3.Sayfa Politika Haberler

Bakmadan Geçme

ÜMRANİYE METRO ÇÖKME VİDEOSU İZLE! Ümraniye'de metro çökme anı videosu, fotoğrafı var mı? Seda Sayan Anastasia kimdir? Sabahın Sultanı Seda Sayan Anastasia kim, İnstagram hesabı ne? Survivor Hakan ve Turabi olayı ne? Survivor Hakan ve Turabi neden kavga etti? Uzay aracı nereden fırlatılacak? Alper Gezeravcı nereden uzaya çıkacak, nereden gidecek? MÜGE ANLI CANLI İZLE! Müge Anlı son bölüm ne oldu? 18 Ocak Müge Anlı yeni bölüm İZLE! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 18 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Efootball 2024 sunucu bakımı ne zaman bitecek? Efootball 2024 sunucu bakımı saat kaçta bitecek? Bugün hangi maçlar var? Bugün ZTK maçı var mı? 18 Ocak Perşembe Ziraat Türkiye Kupası maçları! SON DAKİKA: Kayseri'de kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Kayseri'de deprem mi oldu? Kayseri'de Deprem mi oldu? Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 18 Ocak Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 18 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 18 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri! Rüyada yavru kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kedi yavrusu sahiplenmek anlamları nedir? Rüyada kağıt para almak ne anlama gelir? Rüyada kağıt para görmek, kağıt para bulmak tabirleri!
1000

Yorumlar (2)

Dr.Kimbel:

Ben bir vatandas olarak gelip orada mangal yeme hakkim varmi yokmu .benim vergi paramda onun icinde

23
0
yanıtYanıtla
Coşkun Ertan:

Yok hakkın

yanıt2
yanıt1
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title