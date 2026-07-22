TBMM Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu toplandı

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonda, "Kamu Denetçiliği Kurumu 2025 yılı Raporu hakkında hazırlanan Karma Alt Komisyon raporu" benimsendi.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal başkanlığında toplandı.

Dal, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı bağımsız bir hak arama kurumu olduğunu, toplumda hak arama kültürünün güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Toplantının gündeminde Kamu Denetçiliği Kurumu 2025 yılı Raporu hakkında Karma Alt Komisyon raporunun görüşülmesinin yer aldığını söyleyen Dal, alt komisyonun raporunu 17 Temmuz'da Karma Komisyona sunduklarını ifade etti.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Behiye Eker, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun yıllık raporlarını düzenli ve zamanında Karma Komisyona sunduğunu söyledi.

Eker, kuruma başvuruların ücretsiz olması ve farklı usullerle kolaylıkla başvuru yapılabilmesinin kurumun vatandaşların nezdinde ulaşılabilirliğini önemli ölçüde artırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kuruma 2025 yılında 21 bin 34 başvuru yapılmış, 2013 yılından bugüne kadar ise toplam başvuru sayısı yaklaşık 277 bine ulaşmıştır. 2025 yılında 2 bin 42 başvuru dostane yollarla çözüme kavuşturulmuş, dostane çözümün mümkün olmadığı durumlarda ise idareye tavsiyede bulunulmaktadır. Bu kapsamda, 2025 yılında idarelere yönelik toplam bin 214 tavsiye kararı verilmiştir. Ele aldığımız tavsiye kararlarının birinde 1997'de terör saldırısında yaralanan ve 1999'da hakkında nakdi tazminat ödenmesine karar verilen bir güvenlik korucusunun kararın uzun yıllar uygulanmaması nedeniyle tazminatını alamadığı, yaklaşık 19 yıl sonra yaptığı ödeme talebinin ise zaman aşımı gerekçesiyle reddedildiği görülmüştü.

Kamu Denetçiliği Kurumumuz tazminatın ödenmesi yönündeki tavsiye kararı üzerine dosyayı yeniden değerlendiren İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü başvurucuya 277 bin 925,11 lira nakdi tazminat ödenmesine karar vermiştir. Kesinleşmiş bir ödeme kararının uzun yıllar uygulanmamasından kaynaklanan mağduriyetin dikkate alınarak dosyanın yeniden değerlendirilmesi ve kısa sürede ödeme yapılması hakkaniyet bakımından da olumlu bir uygulama örneği olmuştur."

Kamu Denetçiliği Kurumunun 2025 Yıllık raporunu değerlendirmek üzere kurulan Karma Alt Komisyonu'nun raporu incelediğini, tespit ve önerilerin rapora yansıtıldığını ifade eden Eker, "Kamu Denetçiliği Kurumuna belirli konularda resmen inceleme yapma ve davalara katılma yetkisi verilmesine yönelik taleplerin değerlendirilmesinin de faydalı olacağı düşünülmektedir. Kamu Denetçiliği Kurumunu idari ve mali yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların Kurumun etkinliğini artırılmasına önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir." dedi.

Milletvekilleri, komisyonun raporu üzerine görüş ve sorularını yöneltti. Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Resen inceleme yetkisiyle ilgili soru üzerine Akarca, "Resen inceleme yetkisi başlangıçta kademeli olarak belli bir alanla sınırlı tutulabilir çünkü kurumun da iş yükünün altından kalkılamayacak bir hale de getirmemesi gerekir. Sonuç itibarıyla, Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararlarına uyum oranının idareler tarafından gün geçtikçe daha fazla benimsendiğini memnuniyetle ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylama ile Kamu Denetçiliği Kurumu 2025 yılı Raporu hakkında hazırlanan Karma Alt Komisyon raporu benimsendi.